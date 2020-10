Skole advarer: Tidligere dømt krænker opsøger børn

En ældre mand opsøger mindreårige drenge og tilbyder dem penge, knallerter og soundbokse for deres venskab. Politi og skole advarer

I området omkring Trelleborg Friskole lidt uden for Slagelse er børn og voksne på vagt.

På vagt for en tidligere dømt ældre mand, som opsøger drenge i alderen 12-14 år, når de går til og fra skole.

Det skriver sn.dk.

Ifølge mediet er manden tidligere dømt for krænkelser begået mod et barn.

'Meget bekymrede'

Over for Ekstra Bladet bekræfter skolens leder, Astrid Vind, at manden er meldt til politiet.

- Vi er meget bekymrede. Han bliver ved med at opsøge drenge, selvom politiet har fortalt ham, at han skal lade være. Det er de samme drenge, han henvender sig til, og det er rigtig voldsomt, siger Astrid Vind.

Manden opsøger drengene ved busstoppesteder og langs ruten til skolen og sender beskeder til børnene på de sociale medier.

- Han kan finde på at cykle efter dem og tilbyde dem gaver og penge. Vi kender til et tilfælde, hvor et barn er blevet tilbudt 1500 kroner. Børnene siger nej, men det har skabt noget frygt, og børnene går i panik. Det er rigtig voldsomt, fortæller Astrid Vind.

Cykler rundt

Ifølge skolelederen har mandens henvendelser fået flere forældre til at forbyde deres børn at cykle alene i skole

- Nu hvor han er tidligere dømt, er det jo en uvished om, hvorvidt han kan finde på at gøre noget igen, siger Astrid Vind.

- Manden har udstået sin straf, og derfor er han overladt til sig selv. Han kan først få hjælp, når han overtræder loven, og det er jo ikke ulovligt at tilbyde gaver til andre.

Venskab mod betaling

Manden har aldrig blottet sig for børnene eller taget fat i dem. I stedet tilbyder han dem 'venskab mod betaling', som skolelederen formulerer det. Betalingen kan blandt andet være en knallert eller en soundsboks.

- Han kan finde på at sige 'nej hvor er du dygtig', 'du ser rigtig sød ud' og 'vil du ikke være venner med mig', fortæller skolelederen.

Ingen heksejagt

Trelleborg Friskole har sammen med det lokale politi og SSP indkaldt alle skolens elever til møder om, hvordan alle bedst håndterer manden.

- Det skal ikke være en heksejagt mod manden, men det er klart, at vi tager det alvorligt hver gang. Han har en dom, fordi han har krænket et andet barn, og så er man jo ekstra på stikkerne, siger Astrid Vind.

- Vores bekymring er også, hvis der er nogle børn, der går rundt i området, som ikke har fortalt sine forældre om det. Nogle kan måske synes, at 1500 kroner er meget, og blive fristet.

Ubehageligt

Politikommissær Peter Skriver bekræfter over for Ekstra Bladet, at man er i dialog med både skolen og manden.

- Det er uden for normalbilledet, at en ældre mand søger venskab med små børn. Han jagter dem ikke, men opsøger dem. Også på Messenger. Og det er meget, meget ubehageligt for dem, siger Peter Skriver.

Politiet har gentagne gange været hjemme og tale med manden.

- Jeg kan kan garantere dig for, at det er noget, der har stort fokus hos os, understreger politikommissæren.

Politikommissæren ønsker ikke at be- eller afkræfte, om manden tidligere er dømt.