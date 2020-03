Skole ryddet: Pulver krystalliserer

Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi er massivt til stede ved den tekniske skole TEC på Stæhr Johansensvej på Frederiksberg.

Politiet oplyser til Ekstra Bladet, at elever og lærere er blevet bedt om at forlade skolen.

Det sker i forbindelse med flytningen af et kemikalie, der kan blive farligt, når det skal håndteres.

- I formiddags finder man et kemikalie, der bliver brugt på skolen. Man opdager så, at det krystalliserer i toppen, og derfor er der nu hevet eksperter ind, siger politiets vagtchef Henrik Brix til Ekstra Bladet.

Ifølge Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi er der tale om et pulver, der i sig selv ikke er farligt, og derfor har man ladet det ligge siden i formiddags.

Det kan dog blive farligt, når man håndterer pulveret, og derfor er beredskabet tilkaldt klokken 19 sammen med EOD, brandvæsenet og politiet, oplyser Hovedstadens Beredskab.

- Det kan blive til natriumperoxid, og det er ikke godt. For alles skyld har vi sat stærkt ind. Der er tale om 100 gram, men vi tager alle sikkerhedsforanstaltninger, siger operationschef ved Hovedstadens Beredskab Michael Møller til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets mand på stedet bekræfter, at politiet, EOD, brandvæsen og ambulance er på stedet.

Han fortæller, at EOD omkring klokken 20.00 er kørt i stilling og klar til at flytte pulveret, mens brandvæsenet har trukket brandslanger ind i bygningen i tilfælde af, at der skulle ske noget.