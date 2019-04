Skolebørn bag grov mobning ender i nyt nævn

Fem skolebørn fra Aabenraa Kommune kan se frem til en tur i det nye Ungdomskriminalitetsnævn, efter de i marts blev politianmeldt for mobning af en jævnaldrende elev.

Det skriver JydskeVestkysten.

Drengene, som alle går i 7. klasse og dermed er i konfirmationsalderen, ville være blevet sigtet for vold, hvis de havde været over den kriminelle lavalder, da episoderne fandt sted.

I stedet bliver det politiets nye Ungdomskriminalitetsnævn, der skal prøve deres sag. Nævnet består af en dommer og en repræsentant fra kommunnen. De skal i samarbejde med politiet beslutte, hvad der videre skal ske.

Ikke en straf

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi var der ingen tvivl om, at det nye nævn skulle tages i brug, da der var tale om personfarlig kriminalitet.

Politiet understreger dog, at der ikke er tale om en straf, men en udredning af hvad der skal gøres for at hjælpe de unge på rette vej.

Sagen forventes overstået om tre uger. Udfaldet bliver dog ikke kendt for offentligheden.