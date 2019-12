Skolebørn i masseslagsmål: Filmede aftalt 'hooligan-kamp'

Elever fra to forskellige skoler mødte talstærkt op for at deltage i eller observere et slagsmål, der var aftalt på forhånd gennem sociale medier. Skoleleder og politiet er nu involverede i den voldsomme sag

Mandag blev en voldsom dag for flere skolebørn fra Kilden og Skørping Skole i Nordjylland.

Her mødtes elever fra 7.-9. klasse i, hvad der må kategoriseres som et masseslagsmål. Det viser flere videoer, der er blevet delt på de sociale medier, og som Ekstra Bladet har fået tilsendt.

I videoen ses det tydeligt, at flere drenge slår hinanden, og det går absolut ikke stille for sig.

En af drengene får en albue trykket ned i ryggen, mens flere drenge bliver kylet rundt og presset op mod et træ.

Slagsmålet er nu blevet en politiefterforskning. Det bekræfter Ulrik Terp fra Nordjyllands Politi til TV2 Nord.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordjyllands Politi, der henviser til udtalelserne til TV2 Nord.

Aftalt på sociale medier

Ifølge en tidligere elev, som Ekstra Bladet har talt med, skyldes det aftalte slagsmål, at to af drengene var blevet uvenner over en pige. Situationen er blevet optrappet på de sociale medier, og det er også her, at man har aftalt slåskampen.

Venner til de to involverede i sagen deltog på hver deres side under slåskampen, og derfor endte så mange af eleverne med at være en del af den aftalte kamp.

Flere elever kiggede på, mens der blev givet slag og spark drengene imellem. Privatfoto

På skolerne er man meget skuffet over eleverne.

- Det her er startet som noget, der minder lidt om en duel i en gammel cowboyfilm, men eleverne er gået langt over grænsen i det her tilfælde, siger skoleleder Søren Jørgensen fra skolen Kilden til TV2 Nord.

På videoen ser man omkring otte elever, der er direkte involveret i slåskampen, mens der står mange flere elever omkring dem og er vidne til de voldsomme angreb.

- Den her sag er startet helt uskyldigt, og så er den kørt ud af et sidespor. Det minder om noget, man ser, når hooligans aftaler nævekampe før eller efter fodboldkampe, siger skoleleder Peter Hansen fra Skørping Skole til TV2 Nord. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra skolelederen, men det har ikke været muligt.

Ifølge skoleledernes oplysninger til TV2 Nord er man nu i gang med et større arbejde mellem politi, SSP-folk og forældrene.

Politiet har bekræftet, at de undersøger hændelsesforløbet, men at de ikke kan fortælle, hvornår de forventer at være færdige med efterforskningen, eller om de involverede står til at blive straffet i forbindelse med den voldsomme slåskamp.