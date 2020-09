Skoleelev sigtet for drab: Far i chok

- Jeg er her for dig, sagde faderen til sin 16-årige søn, der tirsdag blev fængslet for drab

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet):

Faren til den 16-årige, der er sigtet for at dræbe en 18-årig ung mand på Frederiksberg, er chokeret over at hans søn nu sidder som sigtet for en brutal forbrydelse.

Faderen var til stede ved grundlovsforhøret og havde også en kuffert med ting med til sin søn. Han fik dog ikke øjenkontakt med sønnen inde i retslokalet, hvor den 16-årige nægtede sig skyldig ved grundlovsforhørets begyndelse. Derefter blev dørene lukket.

Faderen er overbevist om, at sønnen er uskyldig.

- Det er 100 procent sikkert, at det ikke er ham. Min søn kan ikke skyde en person. Jeg kender ham. Han har ikke gjort sådan noget, siger faren overbevist.

Udover den 16-årige har politiet anholdt en 14-årig dreng, som dog på grund af sin alder ikke bliver fremstillet i grundlovsforhør.

Begge er sigtet for drab på den 18-årige, som blev skudt i hovedet, da han befandt sig ved supermarkedet Lidl på Dirch Passers Allé og Finsensvej på Frederiksberg fredag aften klokken 20.44.

Ifølge efterforskningsleder Brian Belling er der en relation mellem den dræbte og de anholdte.

- De kender hinanden, og så opstår der noget uenighed. Noget diskussion, fortæller Brian Belling, der ikke ønsker at komme nærmere ind på, hvad denne uenighed bunder i.

Vi fik et chok

Faderen til den 16-årige kender godt den 14-årige dreng, der også er anholdt, men har ikke gode ting at sige om ham. Hans egen var ikke hjemme i aftes, da han blev anholdt, men politiet kom for at ransage familiens lejlighed.

- Vi fik et chok, fortæller faren og siger, at både han og hans hustru har det forfærdeligt.

- Vi kan ikke spise, vi kan ikke sove, siger han.

Den 16-årige er del af en større søskendeflok, og faren beskriver, at han har et meget godt bånd til sønnen.

- Vi er mere venner end far og søn, lyder det.

Han er en god dreng

De har tidligere rejst meget til farens hjemland, men her i Corona-tiden har de rejst rundt i Danmark. Været på Møns klint. I Helsingør. I BonBon-land.

Så sent som om torsdagen før drabet havde sønnen inviteret sin lillesøster på McDonald’s og havde også købt en stor bamse til hende.

- Han er en god dreng. Han ryger nok nogle cigaretter, men ikke foran sin mor og far. Men han er en god dreng, siger faren, der ikke har mærket noget anderledes ved sønnen siden i fredags, hvor drabet skete.

- Hvad vil du gøre, hvis det viser sig, at han er skyldig?

- Vi vil prøve at hjælpe ham, hvis det er ham. Og så skal vi have svar på, hvorfor han har gjort det. Hvis det er ham, så skal han betale. Og vi har en lov her. Men det er 100 procent sikkert, at det ikke er ham.

Han fortæller, at sønnen er dygtig til sprog, går til fitness og gerne vil lave noget med sine hænder, når han er færdig med skolen.

- Det her er første gang, vi har problemer. Det er forfærdeligt.

Ved grundlovsforhørets afslutning blev den 16-årige varetægtsfængslet frem til 13. oktober i surrogat på en institution for unge.

Faderen fik lov til at tale kort med ham efterfølgende, hvor de fik at vide, at de skulle tale dansk. Her tog han armen om sin søn, der fik tårer i øjnene, hvorefter faren sagde 'vi er her for dig'.

Herefter blev den sigtede bedt om at følge med betjentene.

Rosende ord

Den dræbte gik i 2.g på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg, og rektor Marianne Svendsen har også beskrevet den dræbte med rosende ord.

