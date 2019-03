Skolepige dræbt i frikvarter: Vi er dybt berørte

Skoledirektør i Aalborg Kommune oplyser, at det var under leg i et frikvarter, at tiårig pige blev dræbt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det var under leg i et frikvarter, at en tiårig pige fredag eftermiddag blev dræbt, da en traktor med påmonteret buskrydder ramte hende ved Gug Skole syd for Aalborg.

Det oplyser konstitueret skoledirektør i Aalborg Kommune Jacob Ryttersgaard til Ekstra Bladet.

Ulykken skete klokken 12.41, da en 23-årig fører af traktoren var i færd med at rydde buske, der omkranser en del af skolens matrikel på Solhøjsvej.

- Vi er dybt, dybt berørte af ulykken, siger Jacob Ryttersgaard til Ekstra Bladet.

En tiårig pige er fredag eftermiddag blevet dræbt i en forfærdelig ulykke ved Gug Skole i Nordjylland. Foto: René Schütze

Pigen blev ifølge Nordjyllands Politi dræbt på stedet. Politiet er sammen med Arbejdstilsynet i færd med at undersøge ulykkens omstændigheder. For politiets vedkommende handler det også om at se, om der kan placeres et ansvar for ulykken.

Ifølge Jacob Ryttersgaard har der været flere ansatte og også andre børn tæt på ulykken, da den skete.

- Vores eget ppr og deres kriseteam er sammen med Falck Healthcare rykket ud til skolen med det samme og har ydet krisehjælp til de elever og ansatte, som er berørte. Der sker særlige indsatser over for de medarbejdere og børn, der har været tættest på ulykken, siger Jacob Ryttersgaard til Ekstra Bladet.

Både et kriseteam fra Aalborg Kommunes ppr-afdeling og medarbejdere fra Falck Healthcare kom hurtigt til Gug Skole. Foto: René Schütze

Tiårig pige dræbt i ulykke ved skole

- Ulykken skete under en pause. Der var frikvarter på skolen, siger Ryttersgaard videre.

Pigens familie er blevet underrettet om ulykken af politiet.

Jacob Ryttersgaard afviser, at det var personale fra selve skolen, der udførte opgaven med at rydde buske.

- Der er et kommunalt ansvar for opgaven, men det er en entreprenør, som har stået for at udføre den. Det var ikke en del af skolens tekniske servicepersonale, siger Jacob Ryttersgaard.

Nordjyllands Politi fortæller til Ekstra Bladet, at ulykken skete på skolens område.

- Præcis hvor på området ulykken er sket, kan jeg ikke oplyse. Det er også uklart, præcis hvordan ulykken kunne ske. Om der var opsat afskærmning eller afspærring omkring området. Den del er Arbejdstilsynet nu ved at klarlægge, siger politiinspektør Anders Uhrskov til Ekstra Bladet.