Skoler lukket: Frygter massakre

På lørdag er det 20-årsdagen for skyderiet på Columbine High School, og i øjeblikket er FBI i gang med en større eftersøgning af en kvinde, som de mener er 'betaget' af masseskyderiet på Columbine High School, der i 1999 kostede 12 elever og en lærer livet.

Efterforskningen er koncentreret om storbyen Denver, der ligger i den amerikanske delstat Colorado, hvor kvinden menes at befinde sig.

I forbindelse med den store eftersøgning har man valgt at lukke alle offentlige folkeskoler i Denver-området, oplyser lokale skolemyndigheder ifølge New York Times. Derudover er skolernes fritidstilbud aflyst.

Skoler i tæt dialog med FBI

Ifølge FBI har den 18-årige Sol Pais, som kvinden hedder, fremkaldt trusler, der leder tankerne hen på massakren i 1999. Derfor har Columbine High School, og 20 andre skoler uden for Denver valgt at lukke ned for i dag.

Skolemyndighederne i Denver og FBI er i tæt dialog, og tidligere på dagen opfordrede det amerikanske forbundspoliti alle skoler i Denver-området til at opruste sikkerheden.

Ifølge New York Times mener efterforskere, at Sol Pais rejste fra Miami, hvor hun normalt bor, til Colorado mandag aften, hvorefter hun købte et haglgevær og ammunition.

