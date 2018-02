Skoler lukket - pansrede mandskabsvogne sat ind: Undgå al unødig udkørsel

Politiet fraråder tirsdag bornholmerne at begive sig ud på vejene på den nordlige del af øen, med mindre det er strengt nødvendigt.

Sneen og fygningen volder flere steder problemer, men billedet er meget blandet, lyder det fra politiet. Vagtchef ved Bornholms politi Jan Hansen melder om problemer på grund af snefygning.

- Det er svært at holde vejene fri på den nordlige side af øen, for vejene fyger til igen. De mindre veje er svært fremkommelige. Syd for Nexø og Rønne kan man godt køre, siger Jan Hansen.

Ekstra Bladets mand melder om aflysninger.

- Det ser ud til at fortsætte, og vinden er tiltagende. De fleste skoler er lukket. Alle skolebusser er indtillet. Arrangementer er aflyst, fordi de ikke vil have folk ud og køre, siger han.

Tidligt tirsdag kom politiet med opfordringen om at undgå unødvendig udkørsel, men om formiddagen er meldingen ændret en smule.

Mange bilister er kørt fast eller havnet i grøften, og derfor melder Falck om en vis ventetid.

Ekstra Bladets mand ser ikke mange biler bevæge sig.

- Man stopper snerydningen klokken 18 om aftenen. Men der er sørget for, at de pansrede mandskabsvogne kan få hjælp ud, siger han.

Vintertjenesten på Bornholm oplyser, at snerydningen af hovedvejene stopper 18.00, og rydningen af de mindre veje stopper 15.30.

Anders Lindholm, fra Beredskabsstyrelsen på Bornholm, melder om de ufremkommelige veje.

- Vi har haft nogle ture, hvor vi har kørt med spidsplov foran ambulancerne. Der er tre plove i beredskab på nuværende tidspunkt i henholdsvis Allinge, Nexø og Rønne, siger han.

I øvrigt har Hjemmeværnet meldt sig med hjælpende hænder. To pansrede mandskabsvogne fra Almegaard Kaserne er ifølge Bornholms Tidende kørt i stilling eller er ved at blive det tirsdag. De var sidst i sving for fem år siden.

Holger Fuglsang-Damgaard fortæller om de pansrede køretøjers funktion.

- Den ene holder klar i Rønne sammen med en akutbil. Hvis det bliver rigtig slemt, kan det pansrede køretøj bane vejen for akutbilen, eller lægepersonalet kan blive fragtet i det pansrede køretøj, siger han.

Det er frivillige i hjemmeværnet, der er bemander mandskabsvognen.

Ifølge Ekstra Bladets mand oplever færgen også problemer med det voldsomme vejr, det er især bølgegangen, som skulle når op over fire meter, der giver besvær.

- Hurtigfærgen klokken 16.30 er aflyst og erstattet af Povl Anker-færgen. Den sejler 19.30 og kommer retur 22.45, siger han

På grund af vejret er nogle skoler lukket tirsdag, skriver Bornholms Tidende.

Også i Nordjylland har trafikanter mærket sneens virkninger. Tirsdag morgen blev Frederikshavnmotorvejen spærret for trafik i sydgående retning ved Vodskov. Fem-seks biler var stødt sammen.

Andre steder stødte både små og store køretøjer sammen på grund af de glatte veje, oplyser Nordjyllands Politi.

Ekstra Bladet følger sagen...