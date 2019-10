Skoler plastret til med nynazistisk propaganda

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Adskillige skoler og institutioner landet over har natten til mandag været udsat for hærværk af den nynazistiske og pan-nordiske bevægelse Den Nordiske Modstandsbevægelse Nordfront.

De oplyser skoler og forældre til Ekstra Bladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Østjyllands Politi, at man klokken 8.16 i morges modtog en anmeldelse om hærværk fra uddannelsesinstitutionen Tradium i Randers.

Her er der blevet ophængt plakater, som reklamerede for bevægelsen, samt blevet spraymalet logoer flere steder.

Fjernet fra skole

Ifølge Ulrik Vosgerau, der er kommunikationschef på Tradium, drejer det sig om cirka fire plakater.

- Plakaterne sad på forskellige indgange, heriblandt hovedindgangen. De er blevet fjernet nu, men vi er bekendt med, at det også er sket på vores institution i Mariager og andre steder i Randers, fortæller han til Ekstra Bladet.

De spraymalede logoer henviste til gruppens hjemmeside.

Se også: Nynazistiske flyveblade delt rundt: - Smid skidtet i skraldespanden

Den nynazistiske gruppe er bevidst gået efter skoler og uddannelsessteder for at nå 'hjernevaskede' og 'indoktrinerede' unge. Det skriver gruppen på dens hjemmeside.

Her ses også billeder af 20-30 forskellige kommuner og institutioner, som har fået hængt plakater op natten til mandag. Heriblandt er Horsens Gymnasium, Tårnby Gymnasium og Rosendalskolen, som Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra. Dette har ikke været muligt.

En forældre fortæller til Ekstra Bladet, at også Tirsdalens Skole i Randers har været udsat for hærværk. Skolen ønsker ikke at kommentere sagen.

Hos Tårnby Kommune bekræfter man, at der var blevet hængt flere plakater op på et skilt til kommunens multicenter.

- De er fjernet nu. Vi har valgt ikke at politianmelde det, men det overvejer vi at gøre, hvis det sker igen, oplyser kommunen.

Se også: Bænk og dukke skulle ytre had mod homoseksuelle og indvandrere

Den Nordiske Modstandsbevægelse Nordfront betragter sig selv som en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation.

I december 2018 delte gruppen flyveblade i folks postkasser i Slangerup.

Dengang opfordrede borgmesteren i Frederikssunds Kommune, John Schmidt (V), beboere til at smide flyvebladene ud.

- Jeg opfordrer til, man ikke engang giver sig tid til at læse det, men smider skidtet direkte i skraldespanden, sagde borgmesteren dengang til Frederiksborg Amts Avis.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Den Nordiske Modstandsbevægelse Nordfront.