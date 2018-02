Skoleskyderi i USA: Politiet mistænker pige

Torsdag morgen amerikansk tid er to elever blevet ramt af skud i et klasselokale i den amerikanske by Los Angeles.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

En 15-årig dreng er i kritisk tilstand efter at være blevet ramt i hovedet. Han er bragt til traumecenteret, mens en 15-årig pige blev ramt i håndleddet og er uden for livsfare, oplyser Erik Scott, talsperson for Los Angelses' brandvæsen.

Episoden fandt sted på Salvador B. Castro Middle School, og yderligere tre personer fik lettere skrammer ved episoden.

Politiet oplyser, at de har anholdt en teenagepige, der er elev på skolen. Ifølge CBS News Los Angeles er der tale om en 12-årig pige, der er mistænkt for at stå bag skyderiet. Politiet har ligeledes fundet et skydevåben.

Alle ramte ventes ifølge politiet at overleve.