Skovarbejder dræbt af faldende træ: Virksomhed får strakspåbud

Sikkerhedsafstanden blev ikke overholdt, da en polsk skovarbejder blev dræbt at et væltende træ, mens han var på arbejde tidligere på måneden.

Firmaet bag har derfor fået to strakspåbud af Arbejdstilsynet, der påbyder dem at overholde sikkerhedsafstande og at yde psykisk førstehjælp til de ansatte, der var til stede, da ulykken skete.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Manden, en 37-årig polak, omkom i en arbejdsulykke i Taps syd for Kolding 17. januar, da han var sammen med blandt andet sin bror og manden, der ejer den virksomhed, de arbejder for.

Ulykken skete, mens manden var i gang med at save grene af kronen på et bøgetræ. Samtidig var nogle af hans kollegaer gået i gang med at fælde et andet træ.

Det gik dog galt, da træet væltede, for i stedet for at vælte mod vest, som det var planlagt, faldt træet mod syd - lige mod den 37-årige mand, der blev ramt og blev erklæret død på stedet, da redningsmandskabet nåede frem.

Var alt for tæt på træ

Efterfølgende er Arbejdstilsynet kommet frem til den konklusion, at sikkerhedsafstanden ikke blev overholdt, da den 37-årige mand var cirka 16 meter væk fra det faldende træs fod, og at træet var mindst 20 meter langt.

Ifølge Arbejdstilsynets regler må kun de personer, der fælder et træ, opholde sig inden for træets faldområde, da der kan være en risiko for, at træet vælter i en anden retning end planlagt.

Påbudet fra Arbejdstilsynet lyder ifølge Jydske Vestkysten på følgende.

'... At arbejdet med fældning af bøgetræer, udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder skal det sikres, at tilstrækkelige sikkerhedsafstande overholdes, således det ikke er muligt at blive ramt af faldende træer', lyder det i vurderingen fra Arbejdstilsynet.

