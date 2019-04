Skovbrande ude af kontrol: Flere hundrede evakueret

Skovbranden er fortsat ikke under kontrol i Sokndal i det sydlige Norge. Branden spreder sig hurtigt, og flere hundrede beboere er blevet evakueret.

Det skriver den norske avis VG natten til onsdag.

- Det brænder fortsat godt. Desuden er der meldinger om kraftigere vind i løbet af natten og i morgen. Det er ikke belejligt, siger politiets indsatsleder Irene Ragnhildstveit til den norske avis.

Kriseberedskab er sat i gang, og mindst tre helikoptere har været indsat i arbejdet med at slukke branden. Desuden arbejder omkring 150 brand- og redningsfolk i området.

Flere andre steder i både Norge og Sverige er der voldsomme skovbrande.

Mellem Hästveda og Osby i Hässleholms kommune i Sverige raserer en alvorlig skovbrand på omkring 800 hektar. Et boligkompleks er allerede udbrændt.

Det svenske beredskab har sendt et varsel om, at flere mennesker evakueres.

Branden i Hässleholm startede i en lade tirsdag formiddag. I løbet af eftermiddagen spredte ilden sig hurtigt.

I alt er 47 personer blevet evakueret fra 23 hjem.

En gård, et boligkompleks og flere mindre huse er brændt ned.

Svensk politi oplyser, at yderligere fire nærliggende områder evakueres. Det drejer sig om Jägersborg, Björkeberga, Torstorp og Skyttaboda.

Fire helikoptere har kastet vand over brandene. mens 70 brandmænd tirsdag har kæmpet for at holde branden inddæmmet.