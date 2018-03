Skrækdanskeren efter dom: Det er justitsmord

Danske Peter Frederiksen sagde undskyld i retten, men nægter fortsat at stå bag lejemordet på sin kone, efter han torsdag idømt to gange livsvarigt fængsel

Det var en skuffet, men - den hårde straf taget i betragtning - fattet Peter Frederiksen, der efter afslutningen på den årelange straffesag mod sig, talte med Ekstra Bladets udsendte reporter, lige efter afgørelsen var faldet:

- Jeg anker dommen. Det er min eneste mulighed. Jeg bliver ved med at kæmpe for mig selv og mine børn, sagde den 66-årige dansker.

Skrækdanskeren idømt dobbelt livstid

Kort forinden havde dommer Johann Daffaue brugt mere end to timer på at læse straffen samt sin begrundelse for denne op.

Samlet set blev danskeren idømt to gange livstid, svarende til mere end 50 års fængsel. For sin rolle i lejemordet på sin kone samt gentagne voldtægter af den dræbte kvindes lille barn.

Dertil kom en række andre årelange fængselsdomme for alt fra illegal våbenbesiddelse til bedrageri.

Den just morddømte Peter Frederiksen ville have ordet, da dommeren havde præsenteret ham for straffen. (Fotograf: Anthon Unger)

- Ved næste instans er der tre dommere, der skal blive enige om min straf. Her var der kun en, det er min chance, sagde Peter Frederiksen.

Om Peter Frederiksen nogensinde kommer til at føre sagen videre i retssystemet er dog tvivlsomt.

Danskeren er løbet tør for penge, og kort tid før denne uges sidste retsdage forsøgte hans advokat at smutte på grund af manglende betaling.

Det nægtede dommeren dog at lade ham gøre og sagen blev derfor færdiggjort som planlagt.