Skrækdanskeren idømt dobbelt livstid

BLOEMFONTEIN (Sydafrika): Den 66-årige dansker Peter Frederiksen er netop blev idømt dobbelt livstidsstraf for gentagne voldtægter af en lille pige fra pigen var 6 til hun var 8 samt hans rolle i medvirkningen på mordet af hans kun 28-årige kone.

Det har dommer Johann Daffaue netop oplyst danskeren og resten af den fyldte retssal i Bloemfontein.

Peter Frederiksen blev tilbage i november 2017 kendt skyldig i bedrageri, vold, besiddelse og produktion af børneporno, gentagne voldtægter af en 6årig pige, medvirken til mord, besiddelse af illegale våben og bestikkelse af vidner.

Sagen nåede dog ikke at finde sin afslutning i efteråret, da danskeren ønskede en mentalundersøgelse, før dommer Johann Daffaue tog stilling til hans endelige straf.

Men danskeren kunne ikke selv betale for mentalundersøgelsen og i stedet fik retten socialarbejdere fra Grootlvei fængslet til at lave en overfladisk rapport om danskeren, der konkluderede og opfordrede til, at danskeren blev idømt livstidsstraf.

- Dine handlinger været intet mindre end vulgære og moralsk forkastelige. Jeg har set mange billeder i min tid som dommer, men aldrig har jeg set noget så afskyeligt, som de videoer, der er blevet vist i retten i forbindelse med denne sag, lød det fra dommer Johann Daffaue i forbindelse med dommen.

Dommer Johann Daffaue tordnede mod danskeren. Foto: Anthon Unger

Peter Frederiksens advokat havde før dommen forsøgt at argumentere for, at Peter Frederiksens alder, var en formildende omstændighed og dermed skulle give en mildere straf.

Men den argumentation så dommer Johann Daffaue bort fra.

Da dommen var afsagt greb danskeren ordet i retten. Inden havde Johann Daffaue dog advaret ham imod at blive politisk:

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige undskyld. Undskyld til min familie i Lesotho og undskyld til min familie i Danmark. De har været meget påvirkede af den store medieomtale. Slutteligt vil jeg gerne sige, at jeg håbe, at forbrydelsen bliver opklaret.

- Samtidig vil jeg gerne sige undskyld til det sydafrikanske folk. Det var formentlig en stor fejltagelse, at jeg kom til Sydafrika. Undskyld.

Efter dommen oplyser danskeren til Ekstra Bladet, at han vil anke dommen.

- Dommeren tog os ikke alvorligt. Næste gang er der tre dommere, der skal bedømme min sag. Jeg håber, de vil lytte på os, sagde en fattet Peter Frederiksen.