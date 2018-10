Skrækkelige scener: 20 kvæstet på løbsk rulletrappe

Ved et uheld på en rulletrappe i Roms metro blev omkring 20 personer tirsdag aften kvæstet - de fleste af dem russiske fodboldtilhængere fra CSKA Moskva.

En video på det italienske Sky TG24 viser optagelser af rulletrappen, som pludselig accelererer meget hurtigt. De mennesker, der står på den, falder oven i hinanden.

De dramatiske optagelser viser også folk fra den parallelle, modsatkørende rulletrappe, der forsøger at trække personerne i sikkerhed.

De lokale myndigheder angiver antallet af kvæstede til 20. Der er overvejende tale om russere, som var i Rom for at overvære en Champions League-kamp mellem CSKA Moskva og AS Roma.

En CSKA Moskva fan bliver fragtet til hospitalet. Foto: AP

Amputeret ben

Mindst en af de tilskadekomne kom alvorligt til skade, hvor den tilskadekomne har fået amputeret nederste del af benet. Mange af de øvrige sårede fik skader på benene.

Uheldet skete på en metrostation nær den centrale togstation Termine i Rom.

Ifølge flere medier har vidner sagt, at fodboldtilhængerne virkede fulde og hoppede og dansede på rulletrappen, umiddelbart inden uheldet. Det afviser tilhængerne dog selv.

Der var stort sikkerhedsopbud i den italienske hovedstad i forbindelse med tirsdagens Champions League-opgør.

I alt omkring 1500 russiske tilhængere havde taget turen til Rom.

På trods af de store sikkerhedsforanstaltninger opstod der også tumult ved stadion. En russisk fan blev stukket af en kniv, og to andre kom til skade i forbindelse med sammenstød med andre tilhængere.