Skræmmende uhyggeligt billede: Voldtægtsforbryder efterlyses

Politiet i England har frigivet et ekstremt uhyggeligt billede på Facebook, der har fået folk til at reagere

Politiet i storbyen Manchester i England har frigivet et ekstremt uhyggeligt billede af en potentiel voldtægsforbryder, der er fanget på et overvågnings-kamera i forbindelse med, at en ganske ung pige natten til fredag blev udsat for et seksuelt overgreb i sit eget børneværelse i sit hjem på Albion Street i byen Radcliffe tæt ved storbyen Manchester.

Voldtægtsforbryderen brød ind i familiens hus og begyndte straks sit seksuelle overgreb mod pigen. Men han blev heldigvis afbrudt i sit forehavende af andre personer i huset. Og det fik voldtægtsforbryderen til at flygte fra gerningsstedet til fods.

Det skriver flere britiske medier heriblandt Daily Mail.

Greater Manchester Police har også beskrevet voldtægten på sin Facebook, hvor de også har lagt det ekstremt uhyggelige billede ud.

Kriminal-chefen Howard Millington fra Greater Manchester Police har sagt følgende om sagen:

- Vi opfordrer alle, der kender manden på billedet, om at kontakte os, så vi hurtigt kan komme i kontakt med ham og snakke med ham om, hvorfor han er fanget af overvågningskameraet, siger Howard Millington og tilføjer, at der netop nu er sat ekstra politi i beredskab i boligkvarteret for at sikre trygheden i området.

Det bizarre uhyggelige billede skabte masser af reaktioner på Facebook.

En bruger skrev:

'Måske skulle i prøve et ouija-bræt, når i skal kontakte ham næste gang. Han ligner ikke en person fra denne verden.

En anden skriver:

'Han ligner et spøgelse'.

En tredje skriver:

'Åh min Gud. Jeg var lige ved at besvime, fordi jeg troede, at det var en mands hoved placeret på en sort pæl.'

En fjerde skriver:

'Jeg har bedre billeder af min tipoldefar fra 1912.'

En femte skriver:

'Jeg har set ham hver mandag aften på Fox TV, når jeg ser 'The Walking Dead'.

En sjette skriver:

'Ikke engang børnene er sikre i deres hjem nu om dage. Jeg håber i finder ham og smider nøglen væk.'