Skraldebil væltet ved Tivoli

En skraldebil er væltet få hundrede meter fra Tivoli i København.

Det bekræfter Lars Vestervig, vagtchef i Københavns Politi.

- Jeg ved, at der er en lastbil, der er væltet på Rysensteensgade i København, men jeg ved ikke mere lige nu, siger han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at skraldebilen ligger på i midterrabatten på H.C. Andersens Boulevard ud for Rysensteensgade. Banedanmarks hjælpevognstjeneste er blevet tilkaldt for at få rejst skraldebilen op igen fortæller Ekstra Bladets mand på stedet også.

Københavns Politi skriver kort efter på Twitter, at det er en skraldebil, der er væltet. De skriver samtidig, at der ikke er nogen, der er kommet til skade, men at det kan give nogle trafikale udfordringer.

En skraldebil er væltet om på siden ved H.C. Andersens Boulevard og Rysensteensgade. Der er ingen tilskadekomst, men det vil give nogle trafikale udfordringer #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 14, 2019

P4 Trafik København melder også om tung kø på H.C. Andersens Boulevard.

