Skraldemænd nedlægger arbejdet på grund af dansk medie

Tirsdag morgen har skraldemænd i Aalborg nedlagt arbejdet i protest over en artikel i mediet Nordjyske.

Selvsamme medie har skrevet en artikel, hvori det fremgår, at skraldemændene er utilfredse med deres arbejdsplads. Det billede genkender de ikke, fortæller kommunikationsmedarbejder Jan Schrøder ved Aalborg Kommune til Ekstra Bladet.

- Det er korrekt. Vi er ved at danne os et overblik over situationen, men der er tale om en arbejdsnedlæggelse. Det er blevet besluttet efter et fagligt møde blandt vores renovationsarbejdere. De er utilfredse over det billede, som er blevet tegnet af arbejdsmiljøet i Nordjyske.

Jan Schrøder fortæller videre, at man fra kommunens side vil opdatere borgerne, så snart man ved mere.

- Vores beredskabsplan handler om at informere borgerne om at der bliver nogle uregelmæssigheder med at tømme skrald. Vi vil løbende opdatere folk på vores hjemmeside.

Det er endnu uvist, hvornår skraldemændene vil optage arbejdet igen.