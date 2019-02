Skrider fra fængslet: Så nemt flygter tre fanger

Nogle gange får man bare nok, og det har formentlig været tilfældet for tre fanger i Hill Finklea Detention Center i South Carolina.

Tidligere på ugen tog Andrew Hutto, Eric Evander Garner og Thomas Matthew Davidson benene på nakken og stak af fra fængslet, mens deres medindsatte absolut ikke gjorde noget for at stoppe dem.

Det skriver det lokale medie The Berkeley Observer.

De tre fanger slap ud ved at tage et hovedspring gennem et vindue i fængslet og fortsatte til fods.

Livet som frie mænd varede dog ikke længe. Andrew Hutto blev fanget lige efter, de var stukket af, mens Eric Evander Garner og Thomas Matthew Davidson holdt henholdsvis en og to timer, før de blev fanget af lovens lange arm.

Se fangernes flugt i videoen ovenfor.

