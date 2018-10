Skrig og rædsel: Skoleelever angriber med macheter

Det var ikke en almindelig slåskamp i skolegården, der fredag udspillede sig foran en skole 30 kilometer vest for Polokwane i Sydafrika.

En video afslører, at flere elever jagtede deres skolekammerater med macheter. De bevæbnede elever, der bar skoleuniformer, slog ud efter hinanden, hvorefter de begyndte at jagte en større flok elever, der råbte og skreg, mens de løb for deres liv.

Se den dramatiske episode i videoen over artiklen.

En skole i byen Limpopo har efter episoden suspenderet ni elever, efter at skolen fandt ud af, at eleverne var involveret i urolighederne, der foregik udenfor skolens område.

- Vi ser meget alvorligt på det her og forkaster enhver form for vold både i og udenfor skolen. Denne beklagelige episode er fuldstændig uacceptabel i vores miljøer og vores skoler, og det er derfor, der er forbud mod at bære farlige våben i skolerne, siger Sam Makondo, der er talsperson for den lokale uddannelses-afdeling, til det sydafrikanske medie Time Live.

Videoen er blevet delt på Twitter af en bruger, der retter henvendelse til Panayza Lesufi, som er uddannelses-ansvarlig i Gauteng-provinsen, fordi han er bekymret for den måde 'ungdommen opfører sig i skolen'.

Onsdag i denne uge har brugeren skrevet en opdatering, hvor han takker Lesufi.

- Kære Lesufi. Dit navn gjorde en forskel. Tweetet fik den nødvendige opmærksomhed, den rette afdeling blev kontaktet og nødvendige midler blev taget i brug, skriver han.