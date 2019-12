Skriver brev til spritbilist: Dræbte Kennys kone og søn

Kenny Nielsen har valgt at skrive et brev til den person, der dræbte hans kone og søn.

Han har ikke endnu sendt brevet til den 24-årige mand fra Letland, der med en promille på 1,46 bragede sin bil op i den bil, hvor Kenny Nielsens familie sad. Det er hans plan at få brevet i lettens retning, men indtil nu har han delt brevet på Facebook.

'Jeg håber, at folk vil læse det her og tænke sig om en ekstra gang, inden de kører spirituskørsel, for indvirkningerne på andre er større, end nogen rigtig kan forestille sig. For mig, har betydningen været været svær at beskrive. Denne ene handling har haft indflydelse på vores fatter, familie, venner, datters venner, søns venner, skoler, folk fra vores arbejdspladser, og endda folk, vi ikke kender', skriver han i det åbne brev.

Trafikulykken skete, da Kenny Nielsens kone havde stoppet op i et kryds på Hodsagervej ved Holstebro og ventede på, at hun kunne dreje til venstre. Ifølge spritbilistens forklaring havde han ikke set hendes bil, og han kørte op i den med 137 kilometer i timen, hvorefter det blev sort for letten.

Rørt over reaktioner

Det er væltet ind med kommentarer og reaktioner fra både nære og fjerne, der bliver ramt af hans hjerteskærende brev om det fatale trafikuheld 9. december sidste år.

- Jeg er blevet mest rørt over dem, der har skrevet til mig, der selv har mistet. Mange fortæller, hvordan de selv har mistet. Det er dejligt, at folk tager det til sig.

Kenny Nielsen havde langt fra forventet, at hans fortælling om ulykken ville komme så bredt ud.

Klokken var 10.39, da trafikulykken skete 9. december sidste år. Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix

- Jeg skrev det egentlig mest for mig selv. Nu er jeg kommet af med det, jeg gerne ville af med, og så kan folk forholde sig til det eller lade være, siger Kenny Nielsen til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, man skal tale sådan noget til døde. For holder man det inde, bliver det bare værre. Og jeg skylder Britta (hans kone, red.) og Villads (hans søn, red) at tale om det.

Datteren overlevede

I brevet mindes han også sine kone, 41-årige Britta Kraup Møller, og sønnen 9-årige Villads Møller.

Om sin kone skriver han, at hun var 'en bedre mor og kone, end vi kunne have ønsket os', og Villads var 'en fantastisk søn og bror', som elskede fodbold og 'at putte med popcorn og en god dansk film som Olsen Banden'.

I bilen, da trafikulykken skete, sad også Kenny Nielsens 7-årige datter Sofia, og Sofias veninde, der også var syv år. Sofia overlevede, men veninden døde også i trafikullykken.

Edijs Bukelis, den 24-årige lette, blev idømt tre års fængsel, blev udvist fra Danmark, og han skulle betale en erstatning på samlet 490.000 kroner i erstatning til de to familier.

Læs Kenny Nielsens brev til Edijs Bukelis her: