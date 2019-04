Skruppelløs solkyst-bande optrevlet: Solgte kvinder i Danmark

Syv personer fra en skruppelløs spansk bande på solkysten er blevet anholdt. De er mistænkt for at stå bag en lang række forbrydelser, heriblandt at sælge kvinder i Danmark

En multikriminel bande med hovedsæde i Málaga på den spanske solkyst er blevet ødelagt. Sådan lyder meldingen fra spansk politi, der mandag anholdt fem personer i Spanien og to personer i Polen.

De anholdte - alle med polsk pas - er mistænkt for at være hovedmændene i en kynisk bande, der blandt andet er mistænkt for at stå bag menneskehandel i Danmark.

Det skriver spanske Policía Nacional i en pressemeddelelse.

De fem personer i Spanien er sigtet for narkohandel og dokumentfalsk, mens de to personer i Polen er sigtet for at stå bag langt alvorligere forbrydelser.

De to anholdte er sigtet for drab, at sælge kvinder til prostitution, hvidvask og at være medlem af en kriminel organisation.

Spansk politi har offentliggjort et billede af anholdelsen. Foto: Policía Nacional

Tatoverede ofre

De fleste af forbrydelserne er efter sigende sket i Polen, men banden skulle også have huseret i Danmark. Her har de angiveligt stået bag salg af kvinder, og der beskrives ganske hårdføre metoder.

Blandt andet skulle bagmændene have tatoveret de kvindelige prostituerede for at slå fast, hvem de tilhørte.

De polske myndigheder betragter ifølge spansk politi banden som yderst grov og voldelig - normalt bevæbnet med knive, macheter eller bat. Da banden stadig huserede i Polen, var den mål for landets sikkerhedsstyrker.

Foto: Policía Nacional

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rigspolitiet i Danmark, men myndigheden har ikke svaret på vores henvendelse endnu.

Ifølge politiet har banden opereret siden 2009 og hovedsageligt beskæftiget sig med hashsalg.

Spansk politi har også fundet 3000 hashplanter, der er blevet destrueret, ligesom de i forbindelse med to ransagninger fandt 2533 hashplanter, 220 kilo hash, 5000 euro i kontanter og adskillige elektroniske apparater, der bruges til at fremstille hash.

Politiet har også offentliggjort billeder af de store mængder af hash, som politiet fandt. Dem kan du se herunder.

Foto: Policía Nacional

Foto: Policía Nacional

