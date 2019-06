Skubbede 91-årig ned på togskinner: Nu er dommen faldet

Den 47-årige-årige gerningsmand havde allerede tidligere samme dag forsøgt at skubbe en anden mand ud foran et tog - dog uden held

Noget af det værste, man overhovedet kan forestille sig, skete for den 91-årige industri-magnat Robert Malpas, da han stille og roligt på vej til et frokostmøde gik igennem en undergrund-station i London, hvor han skulle tage et tog.

Den 91-årige mand blev nemlig pludselig - og med med stor kraft bagfra - skubbet direkte ud på togskinnerne af den 47-årige Paul Crossley. Den ældre mand brækkede sit bækken og fik en stor flænge i hovedet i forbindelse med det voldsomme fald.

Her bliver den 91-årige skubbet ud på togskinnerne i London Underground. Foto: Britisk Transport Politi)

Den vanvittige forbrydelse fandt sted på Marble Arch Station i London den 27. april, men tidligere i dag faldt dommen over gerningsmanden Paul Crossley, der blev idømt mindst 12 år fængsel for mordforsøg på den 91-årige Sir Robert Malpas, der i øvrigt tidligere har været chef for Eurotunnel.

Paul Crossley blev idømt fængsel på livstid med en minimums afsoning på 12 år. (Foto: British Transport Police)

Den 91-årige industrimagnat blev hjulpet op fra togskinnerne af den unge mand Riyad El Hussani, der sprang ned fra perronen på togskinnerne og fik reddet Robert Malpas op på perronen igen kun et minut før, det næste tog ankom.

Med i dommen var også et forsøg på at myrde en anden passager, Tobias French, der lidt tidligere på dagen blev forsøgt skubbet ud på skinnerne på Tottenham Court Road Station. Det lykkedes dog for Tobias French at undgå at falde ned på skinnerne. Kun få sekunder efter kom et tog buldrende forbi.

To sekunder fra døden. Her bliver Tobias French skubbet af gerningsmanden. Han formår dog at holde balancen på perronen. To sekunder efter buldrer et tog forbi. (Foto: Britisk Transport Politi)

I forbindelse med retssagen blev der vist overvågningsvideoer af begge mordforsøg. Det skabte skræk og højlydte ytringer blandt publikum i retssalen.

Sir Robert Malpas, der i øvrigt blev slået til ridder af den britiske dronning i 1998, har blandt andet forklaret forklaret følgende i retssagen:

'Jeg følte, at jeg nærmest fløj i luften, før jeg landede på togskinnerne, forklarede Robert Malpas.

Gerningsmanden Paul Crossley forklarede juryen, at han havde valgt sine to ofre fuldstændigt tilfældigt, men han hævdede, at han ikke havde en intention om at dræbe dem.

Med henblik på Tobias French, der kun var to sekunder fra den sikre død, forklarede Paul Crossley følgende:

- Jeg ville bare skræmme Mr. French, fordi han havde kigget på mig på en underlig måde, forklarede Paul Crossley, der også afslørede, han havde taget store mængder kokain dagen før. Derfor begyndte han at føle sig paranoid.

Den foreløbige fængselsdom lyder i sin fulde helhed 'fængsel på livstid med en minimums afsoning på 12 år'. Paul Crossley blev som 17-årig diagnosticeret med sygdommen skizofreni. Derfor vil den endelige dom dog først falde den 9, november, efter at han er blevet undersøgt på et psykiatrisk hospital.