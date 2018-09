Skubbede sin ven i druknedøden: Nu er sigtelsen droppet

En 19-årig mand er ikke længere sigtet for uagtsomt manddrab efter at have skubbet sin ven i vandet, hvor vennen druknede

Adis Kajdic druknede 1. juni efter at være blevet skubbet i Davinde Sø fra en badebro i Odense af sin 19-årige ven.

Den 19-årige blev sigtet for uagtsomt manddrab, men nu har anklagemyndigheden ved Fyens Politi valgt at opgive sagen.

Han er ikke længere sigtet i sagen, fordi han ikke var klar over, at Adis Kajdic ikke kunne svømme.

Teenager druknet efter skub i leg: Nu er kammerat sigtet

- Han har hele tiden hævdet, at han ikke vidste det. Ellers havde han ikke gjort det, siger senioranklager Jacob Thaarup til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Han har altså ikke vidst, at det var forbundet med fare at skubbe ham i vandet. Og vi har ikke haft grund til at tro, at det skulle forholde sig anderledes.

Fordi der var klar sammenhæng mellem skubbet og Adis Kajdics død, har politiet undersøgt sagen som uagtsomt manddrab. Men politiet er nået til den konklusion, at fordi de var et sted, hvor det er populært at bade, var der god grund til at tro, at han godt kunne svømme.

19-årig blev skubbet i sø og druknede: Vennerne er knuste

- Det, der skete, var, at det gik fra at være en fuldstændig ufarlig dagligdagssituation til en meget farlig situation, siger senioranklageren.

Iført badetøj

De to jævnaldrende mænd var sammen med en veninde, da ulykken skete. De kendte alle tre hinanden fra Tornbjerg Gymnasium, hvor de gik i 3. g.

De var ifølge Jacob Thaarup alle tre blevet enige om at tage ud til Davinde Sø, hvor de først spiste noget mad og bagefter klædte om til badedragt og badebukser. De gik så ud på badebroen sammen, hvor veninden og den nu ikke længere sigtede 19-årige havde tænkt sig, at de alle tre skulle bade.

Casper så tragisk drukneulykke: - De kunne ikke finde ham

- Mens de står på badebroen, er der en løs snak om, hvem der først skal i vandet. I sjov og leg skubber den ene mand til den anden, siger senioradvokaten og understreger, at det hele foregik venskabeligt, og at ingen af dem havde et horn i siden på nogen af de andre.

Men Adis Kajdic blev altså skubbet i søen og sank til bunds.

- Det var først efter nogle sekunder, at det gik op for den 19-årige, der skubbede ham, at den var gal. Så springer han i vandet for at redde ham, og han får også fat på ham, men først efter et par minutter. Det korte og det lange er, at den unge mand druknede, siger Jacob Thaarup.

Adis Kajdic druknede trods flere på stedet forsøgte at genoplive ham, og det vides ikke, hvor lang tid han var under vandet.

Fyns Politi har vurderet, at ingen af de tre var påvirkede at spiritus.