Skubbede veninde ud fra bro: - Hun er åbenlyst ligeglad

Det var ikke med god vilje, at 16-årige Jordan Holgerson tog springet fra den 20 meter høje Moulton Falls-bro i Yacolt, Washington.

Beslutningen om at tage det lange dyk mod vandet var nemlig ikke Holgersons egen. Derimod var det en af hendes såkaldte veninder, der satte begge hænder i ryggen på teenageren og skubbede til.

Da hun ramte vandet, pådrog hun sig fem brækkede ribben og en punkteret lunge.

16-årig pige heldig at overleve: Blev skubbet fra bro af sine 'venner'

Kvinden bag skubbet er blevet identificeret som den 18-årige Taylor Smith.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail og The Sun.

Har undskyldt, men...

Stik imod hvad man ellers kunne forvente, lader det dog ikke til, at den unge kvinde er plaget af dårlig samvittighed - i hvert fald hvis man skal tro en kilde tæt på Holgersons familie, som The Sun har talt med.

- Hun er gået i byen, som om ingenting er sket, lyder det.

- Hun har været til et pool party, og på Instagram er der billeder af hende til en byfest sammen med en ven.

Ifølge kilden, der kender Jordan Holgersons familie, har Taylor Smith ikke besøgt sin 'syge' veninde på hospitalet eller på sygelejet.

- Hun er åbenlyst ligeglad, siger kilden til The Sun.

- Hun skrev til Jordan for at sige undskyld, men ingen tror på, at det er en oprigtig undskyldning, fortæller kilden og tilføjer, at hele familien er rasende over Taylor Smiths opførsel efter episoden.

Jordan Holgersons søster Kaitlyn har tidligere fortalt, at hun har prøvet konfrontere Taylor Smith gennem sociale medier.

- Hun sagde mere eller mindre, at hun var ked af det, at hun ikke ville have gjort det, hvis hun vidste, hvad der ville ske, og at hun godt ved, det er en tåbelig ting at gøre, fortæller Kaitlyn Holgerson til det canadiske medie Koin.

The Sun har uden held kontaktet både Taylor Smith og hendes bedstemor for at få en kommentar.