Skud affyret: Ambulance kørt væk med politieskorte

Der er et stort politiopbud i området, fortæller kilde til Ekstra Bladet

Onsdag aften er politiet massivt til stede i Høje-Taastrup på Nørreby Allé ved Morellhaven. Her undersøger man en skudepisode, skriver Vestegnens Politi på Twitter.

Thomas Nonbo er i området, og fortæller til Ekstra Bladet, at en ambulance har forladt stedet i høj far med politieskorte.

Her kører ambulancen væk fra gerningsstedet. Foto: Thomas Kim Nonbro

Der har ifølge ham lydt omkring ti skud fra ukendte gerningsmænd. Området er afspærret, og politiet arbejder på stedet med hunde, fortæller han.

Det er endnu uvist, om der har været en person i ambulancen, og om denne er blevet ramt under skyderiet.

Ekstra Bladet arbejder intensivt på at få en kommentar fra Vestegnens Politi. De oplyser dog sent onsdag aften, at de ikke har yderligere til sagen på det givne tidspunkt.

Politi og ambulance er også ved Soderupvej, hvor en bil er blevet brændt af. Video: Local Eyes

