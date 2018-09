Skud affyret mod bil i Kalundborg

Ved en rundkørsel er i Kalundborg er der blevet affyret skud fra et køretøj mod et andet.

Det skriver det lokale medie TV-Kalundborg lørdag aften.

Klokken 19.50 blev politiet kaldt ud til en skudepisode, og kort efter afspærrede man området omkring rundkørslen ved den lokale Meny.

Endnu er flere spørgsmål ubesvarede omkring skyderiet herunder motiv, og hvem der er involveret.

Det skriver det lokale medie.

- Vi ved, at der er affyret en række skud fra et køretøj mod et andet, men vi ved endnu ikke, hvad der er ramt, siger indsatsleder ved Midt- og Vestsjællands Politi Jacob Trøst til TV-Kalundborg.

- Vi har fundet nogle patronhylstre på nuværende tidspunkt og leder videre.

Der er blevet set flere patruljer i området med blandt andet hunde.