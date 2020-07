Skud affyret mod hoveddør

Natten til fredag er der blevet affyret to skud på Byvænget i Aalborg.

Det bekræfter vagtchef hos Nordjyllands Politi Jess Falberg overfor Ekstra Bladet.

- Det er ikke hver dag, at der foregår sådan noget heroppe, siger han og uddyber om situationen:

- Der sket det, at den 46-årige mand, der bor på Byvænget i Aalborg, han 00.09 ringer ind og siger, at der blevet skudt to gange igennem hans hoveddør. Han forklarer derefter, at han hører en bil køre væk.

Et anmeldelse, der selvfølgelig fik politiet til at rykke ud til adressen.

- Da vi kommer til stedet, kan vi rigtig nok se, at der er masser af hagl inde i huset fra det jagtgevær, der er blevet affyret. Så det er selvfølgelig en meget alvorlig sag, siger vagtchefen videre.

- Desværre har vi endnu ikke kunne anholde nogen i sagen. Manden havde en teori om, hvem det kunne være, men det er ikke noget, vi fortæller om endnu.

Nu afventer man, at der kommer et par teknikere ud på stedet for at få undersøgt gerningsstedet til bunds.

Ingen kom fysisk til skade ved hændelsen.

Ekstra Bladet følger sagen ...