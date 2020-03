Skud affyret på Frederiksberg

En oprevet mand har med et jagtgevær forskanset sig i en lejlighed på Frederiksberg. Politiet kan ikke komme ind, men er i dialog med manden

Københavns politi er lige nu tilstede på Kong Georgs Vej på Frederiksberg, hvor en oprevet familiefar har forskanset sig i en lejlighed med et jagtgevær. Der er blevet affyret skud ud af vinduet fra lejligheden.

- 18.44 modtager vi den første anmeldelse ude på Kong Georgs Vej på Frederiksberg hos en familie, hvor faren er lettere oprevet.

Det oplyser vagthavende hos Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Han har forskanset sig, og der er blevet affyret nogle skud. Vi har fået at vide, at han ikke har det så godt. Han har affyret nogle skud ud af vinduet, fordi han ikke ville have vi skulle ind. Folk i lejligheden og naboerne er evakueret, så han er den eneste, der er i lejligheden.



- Så vi sidder standby lige nu, og har en dialog med ham.

