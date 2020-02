Skud affyret på golfbane i ferieparadis

To sortklædte mænd har affyret skud efter en udenlandsk statsborger i Marbella

Den rolige feriestemning på en golfbane i spanske Marbella er onsdag blevet afbrudt af lyden af skud.

To sortklædte mænd, der begge bar våben, affyrede pludselig flere skud på golfbanen.

Det skriver de spanske lokalmedier Sur og The Olive Press.

Politiet oplyser, at ingen personer er døde og heller ingen skulle være kommet til skade som konsekvens af skudafyrringen.

Flere øjenvidner fortæller til det spanske medie Sur, at to sortklædte mænd, der begge bar våben, pludselig gav sig til at skyde efter en mandlig, udenlandsk statsborger, der gik i området.

Det lykkedes angiveligt begge gerningsmænd at flygte fra stedet på en motorcykel.

Ifølge politiet betragter man episoden som en 'advarsel', netop fordi ingen personer blev ramt.

Begge gerningsmændene havde netop registreret sig med nye konti i golfklubben i Marbella.

En kvinde, der kørte bil i nærheden af golfbanen, fortæller til The Olive Press, at hun hørte tre skud blive affyret.

Kort efter vrimlede det med politibiler, der afspærrede flere veje i området, så hun holdt stille i trafikken i halvanden time.