Politiet er ved at evakuere Springfield Mall i USA, efter at der skulle være blevet affyret skud

Der et blevet affyret skud, hvorefter en gruppe unge mænd kom op at slås, i nærheden af et shoppingcenter i Springfield, USA.

Politi og brandvæsen blev sendt til Springfield Mall klokken 13.05 lokaltid.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt CBS Philly.

Området bliver evakueret.

Der er ikke berettet om nogen ofre.

Opdateres...