Skud gennem vindue: Nu er der nyt i sagen

Københavns Vestegns Politi søger nu oplysninger om en mørk bil - muligvis en VW - der er set i Kanalens Kvarter i Albertslund, hvor en skudepisode fandt sted tidligt i morges.

Derfor opfordrer politiet til, at man henvender sig med oplysninger i sagen, hvis man kan bidrage med yderligere oplysninger om bilen.

I løbet af morgenen har politiet været til stede på Kongsholm Allé. Tilstedeværelsen skyldtes en anmeldelse om en skudepisode klokken 5.40. Episoden fandt sted på adressen Kanalens Kvarter 121.

Det er indtil videre meget lidt, som politiet har valgt at melde ud om det skete.

Meldingen fra politiet er, at et skud har ramt et vindue i ejendommen, men ingen lader til at være blevet ramt.

Ekstra Bladets mand på stedet kan imidlertid bidrage med yderligere oplysninger. Han har konstateret, at en kvinde er blevet ført ud til p-pladsen foran ejendommen iført dna-dragt, håndjern og mundbind.

En kvinde er blevet anholdt på stedet, hvor der tidligt i morges blev affyret skud. Foto: Kenneth Meyer

Politiet ønsker ikke at kommentere anholdelsen.

Ekstra Bladets mand på stedet har også konstateret, at politiets sporhunde med speciale i sprængstoffer - i daglig tale krudthunde - samt narkohunde har været på stedet og undersøgt området.

Heller ikke det har politiet hidtil ønsket at melde noget ud omkring.

Ekstra Bladets mand har konstateret, at politiet har fundet fire tømte patroner samt en patron, der ikke er blevet affyret. Der er i hvert fald fundet to skudhuller. Et i facaden og en i det pågældende vindue.

Sporhunde har også undersøgt området. Foto: Kenneth Meyer

En mobil politistation er i løbet af morgenen blevet kørt til kvarteret Kongsholm Allé/Fuldbrovej, hvor betjente vil kunne tale med folk, der måtte have oplysninger i sagen.