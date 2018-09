Skud mod bil: Politiet søger vidner

Ved du noget om sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne i kontakt med vidner og andre, der kan bidrage med oplysninger til identifikation af en motocrosser, hvis fører lørdag aften kl. ca. 19.54 afgav flere skud mod en bilist på Nørre Alle i Kalundborg.

Sådan skriver politiet i en pressemeddelelse. Her beskriver politiet, hvordan en 29-årig mand fra Kalundborg under kørsel i en sølvfarvet personbil bemærkede en mørklagt motocrosser, som han også dagen før havde set i Kalundborg-området.

Bilisten undrede sig over førerens kørsel på motorcrosseren og kørte derfor efter den for at undersøge den nærmere.

Under kørsel ad Nørre Alle mod øst og omtrent ud for Bøgevej vendte føreren på motocrosseren sig under kørslen om og afgav fire-fem skud mod den forfølgende, bagvedkørende bilist. Hverken bilen eller den 29-årige fører blev ramt af skuddene.

Motocrosseren fortsatte videre ad Nørre Alle frem til rundkørslen Nørre Alle/Holbækvej, hvor motocrosseren fortsatte videre ad Holbækvej mod øst.

En mandlig bilist, der kørte ad Holbækvej mod vest på vej på job, kom nærmest i krydsild, da føreren af motocrosseren afgav endnu et skud skråt bagud i retning mod Nørre Alle, hvor den forfølgende bilist kørte.

Efter skyderiet forsvandt motocrosseren ad Holbækvej mod øst og derefter i ukendt retning. Ingen personer kom til skade eller blev ramt af skuddene i området.

Politiet ledte med flere patruljer i Kalundborg-området forgæves efter motocrosseren, der blev beskrevet som:

Sort offroader/motocrosser uden nummerplade / uden lys (helt mørklagt) og generelt i dårlig stand med synlige ledninger foran

Føreren af motocrosseren blev beskrevet som:

Mand, ukendt alder, spinkel af bygning, iført sort tøj og sort styrthjelm, muligt en taske/rygsæk på ryggen, og bevæbnet med en pistol.

Politiet fandt lørdag aften flere patronhylstre på Nørre Alle. Patronhylstrene har politiet sikret sig med henblik på nærmere teknisk undersøgelse for om muligt at fastlægge, hvilken type skydevåben der er blevet anvendt.

Politiet ser alvorligt på sagen og behandler sagen som et forsøg på manddrab i forhold til føreren af personbilen. Derfor er politiet meget interesseret i at høre fra flere vidner end dem, der allerede har henvendt sig til politiet med oplysninger om skudafgivelserne lørdag aften og med øvrige oplysninger i sagen.

Motocrosseren kan ifølge vidner have kørt rundt i Kalundborg-området en eller flere dage før skudafgivelserne lørdag aften.

Politiet er endvidere interesseret i oplysninger om fund af f.eks. yderligere patronhylstre eller skudhuller, hvor de afgivne skud kan have ramt noget.

Endvidere søger politiet oplysninger om motocrosseren, der måske kan blive opbevaret eller gemt usædvanlige steder efter hændelserne lørdag aften.

Oplysninger i sagen bedes givet til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46 35 14 48 eller via nærmeste politiet på tlf. 114.

Sådan skriver politiet i pressemeddelelsen.