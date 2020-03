Skud mod vindue i ghetto: Mor og søn anholdt

En 44-årig kvinde og en 24-årig mand er blevet anholdt og sigtet for i forening at have affyret skud mod et vindue i en lejlighed på Motalavej i Korsør

En 44-årig mor og dennes 24-årige søn er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg og for trusler på livet efter en episode 8. marts, hvor der blev skudt mod et vindue i en stuelejlighed på Motalavej i Korsør.

Det er tirsdag kommet frem under et grundlovsforhør ved Retten i Næstved.

Mens kvinden er sigtet for at have taget del i planlægningen og udførelsen af drabsforsøget, så er det kvindens egen søn - en 24-årig mand - som ifølge sigtelsen rent faktisk håndterede gerningsvåbnet.

Han er i tilgift til sigtelsen om drabsforsøg blevet sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

Det var cirka klokken et om natten, at der blev åbnet ild på Motalavej ud for en stuelejlighed. Netop Motalavej har i flere år været på Indenrigsministeriets liste over ghettoområder i Danmark.

Ifølge sigtelsen, der blev læst op under grundlovsforhøret, var gerningsmanden maskeret, da der blev skudt to gange mod stuevinduet. Der var ifølge sigtelsen mennesker til stede i lejligheden, og mindst et skud satte sig ind i væggen i lejligheden.

Umiddelbart efter episoden talte Ekstra Bladet med politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Han fortalte, at ingen blev ramt.

- Men der er blevet affyret skud gennem en rude til en lejlighed, hvor der var personer til stede, sagde Kim Kliver.

To skud blev natten til 8. marts affyret mod en stuelejlighed på Motalavej i Korsør.

Det er politiets opfattelse, at de to handlede i forening. Det er også opfattelsen, at der kan være flere gerningsmænd end de to anholdte. Netop derfor anmodede anklageren om dørlukning under retsmødet, hvilket retsformanden imødekom.

Den 44-årige kvinde havde en grå vinterfrakke med pelskrave på, da hun blev ført ind i retten. Hun var ellers klædt helt i sort og bar et tørklæde. Sønnen havde rød frakke med hætte på.

De tilstedeværende betjente var meget opmærksomme på, at de to ikke talte sammen. Sønnen mumlede indimellem nogle ting på arabisk, inden retsmødet var kommet ordentligt i gang. Det fik betjentene til en enkelt gang at reagere og true med at rydde lokalet.

Af sigtelsen fremgår det, at kvinden også er blevet sigtet for trusler. Det er politiets opfattelse, at hun på et senere tidspunkt skulle have henvendt sig til nogle af de forurettede, mens hun havde rakt fuckfinger og på arabisk skulle have råbt 'dette er kun begyndelsen'.

Politiet sendte mandag en pressemeddelelse ud om, at man havde anholdt to personer efter at have efterforsket sagen intensivt. Der er blandt andet indhentet betydelige mængder af overvågningsvideo, der er blevet gennemgået.

Det blev også fortalt, at en anden politikreds har bidraget til efterforskningen. Og at politiet ikke kan udelukke yderligere anholdelser i den kommende tid.

Både den 44-årige kvinde og den 24-årige mand nægtede sig skyldige under grundlovsforhøret.

