Skud-offer skreg: 'Jeg kan ikke mærke mine ben'

Et par, der nød en aften-cigaret udendørs, var på tæt hold, da der i aftes blev affyret skud i Morelhaven i Høje-Taastrup, hvor en person blev ramt.

Kvinden fortæller, at parret hørte, hvad de vurderede som 10-15 skud. Derefter så de to biler, der kørte væk i forholdsvis høj fart.

- Min kæreste gik ned og så, at der lå en mand halvt på siden, halvt på maven og råbte på hjælp og skreg, at han ikke kunne mærke sine ben. Lidt efter kom der en ambulance og politi med hunde.

Den kvindelige beboer i området fortæller, at flere og flere mennesker kom til, og at en kvinde græd.

Ambulancen kørte derfra, og politiet begyndte at spærre det hele af og bad alle om at gå.

- Vi troede, vi var flyttet til et familievenligt område, siger hun.

Andre folk i området hørte også til skuddene, som blev affyret kort før klokken 22.

- Jeg hørte 10-12 skud, lyder vurderingen fra en beboer i området, Dania Murad.

Hun var ved at lægge sine børn, da skuddene bragede løs.

- Nogle af dem kom som en serie meget hurtigt efter hinanden, men de lød også lidt forskellige, som om det var forskellige våben eller fra flere retninger, siger hun og tilføjer om episoden:

- Det er totalt træls, for det er et roligt område uden nogen form for ballade.

Morelhaven er et andelsbolig-område med rækkehuse.

En mandlig beboer siger ligesom kvinden, at der normalt ikke sker noget særligt i området.

- Det er sådan et område, hvor der kommer rådyr, siger han.

Skuddene faldt på Nørreby Allé, og politiet var i aftes talstærkt til stede.

Torsdag formiddag er der kun få tegn på dramaet i form af en bid af politiets afspærringsbånd.

Københavns Vestegns Politi meldte torsdag formiddag ud, at offeret er en 20-årig mand, der er skudt flere gange.

Han er alvorligt såret, men tilstanden beskrives som stabil.

