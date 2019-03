Skud seks gange i ryggen: Familien kræver retfærdighed

En ubevæbnet Stephon Clark, 22, befandt sig i sin bedstemors have i Sacramento, Californien, da politiet dræbte ham med otte skud, hvoraf seks af skuddene ramt ham i ryggen.

Stephon Clark var mistænkt for hærværk mod et par biler, og politiet åbnede ild, da de mente, at han var i besiddelse af et håndvåben.

Det viste sig efterfølgende at være en mobiltelefon.

Nu har den offentlig anklager i Californien valgt ikke at rejse sigtelser mod de to betjente, der sidste år dræbte Clark.

Kun begyndelsen

Men familien meddeler søndag, at de vil forsætte kampen for retfærdighed.

- Dette er kun begyndelsen. Kampen for retfærdighed er kun lige begyndt, siger SeQuette Clark, offerets mor.

Pårørende til Stephon Clark kort efter drabet i marts 2018. Foto: AP

Clarks familie har sagsøgt bystyret i Sacramento for mere end 20 millioner dollar, svarende til mere end 130 millioner kroner. Familien mener, at det var Clarks hudfarve, der kostede ham livet.

Stephon Clarks bror, Stevante Clark, siger på et pressemøde søndag, at han er knust om, at der er ikke bliver rejst sigtelse mod betjentene.

- Man bør ikke stole på anklageren, siger broren, der henviser til distriktsadvokat Anne Marie Schubert, der frikendte politibetjentenes magtanvendelse.

Massive protester

Drabet førte til massive protester og beskyldninger om racisme i forbindelse med anholdelsen.

Det er langt fra første gang, at der har været sager med politibetjente, der skyder og dræber sorte mænd i USA.

I 2014 blev drabet på den sorte teenager Michael Brown i en forstad til St. Louis startskuddet til den landsdækkende bevægelse 'Black Lives Matter'.

Videooptagelserne kan ses her i en version, der er bearbejdet af avisen Washington Post.