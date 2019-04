Skud ved drab ramte vinduer til lejlighed

Ved skyderiet, der kostede en 18-årig livet søndag aften, var også tilfældige beboere i fare.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at et vindue blev delvis gennemhullet af to projektiler affyret under episoden.

- Det er rigtigt, at to skud ramte det pågældende vindue. Der er tale om en termorude, hvor projektilerne gennemhullede det yderste lag glas. Derefter satte projektilerne sig i karmen, fortæller Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Han fortæller, at der ikke var direkte fare for tilfældige personer:

- Men det er da meget utryghedsskabende for de pågældende beboere, at den slags sker, især sammenholdt med at også en person blev ramt og døde, tilføjer han.

Teenager skuddræbt foran opgang: ’Han havde et hjerte af guld’

Skyderiet skete ved 22-tiden i bebyggelsen Ladegårdsparken i udkanten af byen.

Det 18-årige offer, der i følge Ekstra Bladets oplysninger har indvandrerbaggrund og er fra Holbæk, opholdt sig ved ejendommen, hvor han blev ramt og pådrog sig så svære kvæstelser, at han afgik ved døden.

'I forbindelse med sagen leder politiet efter en ung mand, lys i huden, muligt etnisk dansk, almindelig af bygning, iført blå kasket og sort jakke.

Den mistænkte mand flygtede til fods fra gerningsstedet i retning mod en parkeringsplads ved et supermarked, Ladegårdsparken Vest 167, Holbæk. Kort efter kørte herfra et køretøj med en 'hidsig' motorlyd i høj fart væk fra parkeringspladsen og i ukendt retning.'

Politiet: Drab kan være del af rockerkonflikt

Sådan lød det det i en pressemeddelelse udsendt at politiet mandag formiddag.

'Det er politiets opfattelse, at drabet kan have sammenhæng med en skudepisode den 27. marts 2019 ved Mellemvang – Holbæk Have og med efterårets konflikt mellem kriminelle grupperinger i Holbækområdet.

Midt- og Vestsjællands Politi har på denne baggrund iværksat en målrettet efterforskningsindsats for at søge at finde den eller de ansvarlige for drabet og få dem draget til ansvar. For at imødegå risikoen for nye hændelser indføres der endvidere fra i dag og foreløbig 14 dage frem en visitationszone i Holbæk by', lød det i en senere pressemeddelelse, som politiet udsendte senere.