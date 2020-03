Skud ved tankstation

Det tyder på, at der er afgivet i hvert fald et skud ifølge politiet

Politiet er rykket ud til Frederiksborgvej i Københavns nordvestkvarter, hvor de har fået en anmeldelse om skyderi ved tankstationen Circle K mandag aften.

Anmeldelsen kom klokken 22.30.

- Det er vi ved at undersøge. Der er noget, der tyder på, at der er afgivet skud derude. I hvert fald et enkelt, siger den centrale vagtleder i Københavns Politi Michael Andersen og tilføjer, at der umiddelbart ikke er nogen tilskadekomne.

Der har været skyderi ved Cirkle K, på Frederiksborgvej 53.

Sagen er stadig i opstartsfasen.

- Hvis der er nogen, der har set noget ude på Frederiksborgvej omkring Circle K, må man rigtig gerne ringe til os, siger Michael Andersen.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet har politiet spærret af ved tankstationen og er nu i gang med at arbejde på stedet. Herunder med hunde.

Der er blandt andet fundet en patron på stedet.

