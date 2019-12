Skudangreb i New Jersey efterforskes som terror

I USA efterforskes et dødeligt skyderi i New Jersey, hvor tre civile og en politimand blev dræbt, som et terrorangreb motiveret af antisemitisme og had mod politiet, siger talsmænd for anklagemyndigheden.

De to personer - en mand og en kvinde - som stod bag angrebet, blev begge skudt og dræbt.

- Vi mener, at de mistænkte havde holdninger, som afspejler had mod den jødiske befolkning samt had mod ordensmagten, siger New Jerseys justitsminister, Gurbir Grewal.

Skyderiet skete tirsdag i et boligområde tæt på Frihedsgudinden midt på dagen (lokal tid).

- Bevismateriale tyder på en hadforbrydelse. Jeg kan bekræfte, at vi efterforsker sagen som et muligt terrorangreb, fastslår Grewal.

Det fire timer lange skyderi foregik på mindst to lokationer, herunder en kirkegård og en jødisk delikatesseforretning tæt ved Hudson River.

Politibetjenten blev fundet død ved kirkegården, hvor han angiveligt skulle have forsøgt at overmande de to formodede gerningsmænd.

Gerningsmændene skulle herefter have flygtet i en lastbil fra flyttefirmaet U-Haul og hen til den jødiske forretning 1,6 kilometer væk, hvor de holdt politiet i skak i et flere timers langt skyderi.

Skyderiet blev afsluttet med, at de to gerningsmænd blev skudt og dræbt ved forretningen. Her blev tre civile blev også fundet dræbt.

Den dræbte politibetjent var Joseph Seals, der efterlader sig fem børn.

To andre politibetjente blev også skudt, men slap begge med skader.USA's præsident, Donald Trump, sender sine tanker til de pårørende i et opslag på Twitter.

Området i New Jersey, hvor skyderiet skete, huser 265.000 indbyggere med forskellige etniske baggrund. Michael Kelly betegner det som et roligt område, der normalt er sikkert.