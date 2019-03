Skudangreb i sporvogn: Tre dræbt og fem sårede

Mandag morgen blev tre mennesker dræbt og fem såret under et skudangreb i den hollandske by Utrecht

Tre høje knald klingede af husmurene i den hollandske by Utrechts gader mandag formiddag klokken 10.45.

Derefter skreg en kvinde liggende på asfalten 'jeg har ikke gjort noget!'. Fire mænd ilede hende til hjælp, men igen lød der knald i Hollands fjerdestørste by, og mændene måtte lade kvinden ligge.

Sådan lyder Jimmy de Kostas øjenvidneberetning fra 24. Oktober-pladsen i Utrecht, som han har givet til det hollandske medie RTV Utrecht. Den forfærdelige gengivelse skildrer et skudangreb i en sporvogn, hvor der som følge i skrivende stund er meldt tre døde og fem sårede.

Den formodede gerningsmand

Politiet bad offentligheden om hjælp efter angrebet og frigav et billede af den formodede gerningsmand, 37-årige, tyrkiskfødte Gökmen Tanis, ligesom de satte byen Utrecht og selve Holland i sikkerhedsniveau fem, som er det højeste.

En planlagt pressekonference klokken 18 blev afbrudt af, at Gökmen Tanis var blevet anholdt under en politiaktion i bydelen Oudenoord. Tidligere på dagen blev en anden mand anholdt i forbindelse med skyderiet. Det er dog ikke på nuværende tidspunkt klart, hvilken rolle han spiller i sagen.

På selve dagen blev angrebet behandlet som et terrorangreb, men motivet er ikke på nuværende tidspunkt fastslået.

Muligt familiedrab

Det statsdrevne tyrkiske nyhedsbureau Anadolu melder at have talt med pårørende til Gökmen Tanis, som fortæller, at skyderiet er familierelateret. Gökmen Tanis skulle efterfølgende have skudt mod personer, som forsøgte at hjælpe hans sårede familiemedlem, skriver mediet.

Den hollandske anklagemyndighed vil dog ikke udelukke terror.

- Vi har stadig terror som muligt motiv, men andre grunde er ikke blevet udelukket, siger en talsperson.

Gökmen Tanis er ifølge flere lokale medier allerede kendt af politiet. Blandt andre RTV Utrecht skrev, at han i 2013 affyrede skud mod et lejlighedskompleks i Utrecht. Dette er dog ikke blevet bekræftet af officielle myndigheder.

En sort dag

Utrecths borgmester, Jan van Zanen, sørger over de dræbte og var i løbet af angrebet i konstant kontakt med byens indbyggere gennem Twitter og pressemøder.

'Vi sympatiserer med ofrene, de sårede, deres pårørende og alle, der var involverede i skudepisoden. Vi holder sammen og støtter dem, der sørger,' skrev han på Twitter.

Også Hollands premierminister, Mark Rutte, udtrykte sorg på et pressemøde mandag.

- Hvis det er et terrorangreb, har vi kun ét svar: Vores land og vores demokrati skal være stærkere end fanatisme og vold, sagde han.