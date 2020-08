Skuddrab: De mystiske tre timer og 40 minutter

Tre timer og 40 minutter. Det tidsrum har politiets fulde opmærksomhed efter et kynisk drab fredag aften på en p-plads i Søborg.

Her blev en 27-årig mand likvideret. To maskerende mænd mødte op ved hans bil og skød ham gennem bilens bageste siderude.

Den nu dræbte dannede par med datteren til den dansk-serbiske skuespiller Slavko Labovic og var far til en lille dreng.

De to drabsmænd flygtede i en hvid Mercedes SUV, som på drabstidspunktet var forsynet med svenske nummerplader. Den bil blev senere på aftenen fundet udbrændt i Hvidegårdsparken i Lyngby.

Og bilens færden den aften, understreger Ole Nielsen, efterforskningsleder i Vestegnens Politi, har i den grad betydning for efterforskningen af drabssagen.

Hvor var bilen henne

- Vi får anmeldelse om drabet klokken 19.13 og klokken 22.52 er den sat i brand i Lyngby. Men hvor var den henne i de cirka tre timer og 40 minutter? Det bruger vi en del tid på og vil fortsat gerne høre fra folk, som har set en hvid Mercedes SUV med svenske nummerplader fredag aften, siger Ole Nielsen til Ekstra Bladet.

Den hvide Mercedes havde fået stjålne svenske nummerplader på. Foto: Kenneth Meyer

Den hvide bil bil blev stjålet i foråret fra en midtjysk autoforhandler. De svenske nummerplader, som efterfølgende var sat på den, blev stjålet i Malmø.

Men udover bil-sporet står også motivet og blafrer. Politiet ønsker ikke at oplyse hvilke teorier, de måtte have om baggrunden for det mystiske drab.

- Vi leder efter motivet, siger Ole Nielsen.

Naboer genkender ham

Pusher-skuespiller Slavko Labovics afdøde svigersøn har efter alt at dømme ikke gjort meget væsen af sig.

I et blokkvarter i Kastrup på Amager har den 27-årige mand af Balkan-oprindelse boet i nogle måneder sidste år, og her kan folk sagtens genkende hans billede.

- Men han boede her kun kortvarigt. Jeg har også mødt hans kæreste, siger en beboer, som oplyser, at den 27-årige flyttede i løbet af 2019.

Nu står den dræbtes navn ved indgangen til det lejlighedskompleks i Søborg, hvor han boede sammen med sin kæreste og parrets lille barn, og hvor han blev skudt og dræbt af en ukendt gerningsmand.

Situationen er 'dramatisk'

Den 27-årige har en uddannelse som automekaniker og har drevet et autoværksted i Taastrup vest for København. Jon Thuesen bekræfter over for Ekstra Bladet, at han omkring april i år overtog bygningen i byens industrikvarter efter den nu skuddræbte mand.

- Ja, det var ham. Jeg mødte ham nogle gange. På det tidspunkt havde han haft det i et års tid, men han brugte det vist mest til opbevaring. Der kom så vidt jeg ved aldrig rigtig gang i det autoværksted, siger Jon Thuesen.

En nær barndomsven til den dræbte beskriver situationen omkring drabet som 'dramatisk'. Han ønsker dog ikke at give Ekstra Bladet et nærmere indblik i vennens baggrund eller hans handlinger i tiden før den fatale skud-hændelse.

Manden har kun lyst til at sige én sætning om den afdøde:

- Han var en god dreng.

Blomster og lys for den dræbte. Foto: Linda Johansen

En anden ven til den dræbte arrangerede i går de blomster og lys, som er blevet lagt på gerningsstedet i Søborg.

Han ønskede ikke at sige noget om ugerningen, men kiggede bare paralyseret hen på parkeringspladsen, hvor vennen døde.

