Skuddrama i Sverige: Kvindelig jurist anholdt

Den svenske advokat blev ramt af flere skud tidligere fredag i det centrale Stockholm. Hans tilstand er alvorlig, men stabil, skriver Expressen.

Der er anholdt en kvindelig tidligere jurist. Hun har inden skudepisoden fået et polititilhold og kontaktforbud mod at kontakte advokaten, som blev ramt af skud tidligere i dag.

Ringede selv til politiet

På trods af flere skud i maven og baghovedet, var det advokaten selv, som kontaktede politiet efter skuddene, oplyser svenske Expressen.

En beboer i opgangen, hvor skuddramet udspillede sig, har fortalt, at der var tumult i trappeopgangen, hvorefter der blev affyret flere skud.

Naboen åbnede døren til opgangen, og så den skudramte mand. Advokaten lånte naboens telefon, og kontaktede derefter politiet.

Flere vidner har derefter set den skudramte ligge blødende på gaden, oplyser Expressen.

- Han lå på jorden og blødte fra et hul i maven, mens en anden person holdt for hullet, fortæller et vidne til Expressen.

Har følt sig truet

Den kvindelige jurist er mistænkt for mordforsøg på advokaten. Men ifølge Expressen er en mand udpeget som skytte, mens kvinden senere er blevet anholdt og afhørt.

Politiet beskriver skyderiet som en isoleret hændelse uden forbindelse til hans job som advokat. Det ser ingen forbindelse til kriminelle grupper, voldsforbrydelser eller organiseret kriminalitet.

Advokaten har tidligere fortalt det svenske politi, at han i længere tid har følt sig truet eller overvåget af nogen, som ikke havde forbindelse til hans arbejde som strafferetsadvokat, oplyser Dagens nyheder.

Det svenske politi har ikke ønsket at kommentere sagen, skriver Expressen.