Skudoffers bror krammer morder efter spektakulær sag i USA

Den 31-årige tidligere politibetjent Amber Guyger modtog trøst fra en uventet side, da hun onsdag blev idømt ti års fængsel for drabet på sin overbo, den 26-årige Botham Jean.

I kølvandet på dommen fik hun således et kram fra skudofferets lillebror. Det viser tv-billeder ifølge amerikanske CNN.

- Jeg ved ikke, om det er muligt, men må jeg give hende et kram? Please? Please?, sagde offerets 18-årige bror, Brandt Jean, henvendt til dommeren.

Det fik han lov til, og dømte Amber Guyger modtog hulkende krammet.

Forinden havde Brandt Jean sagt, at han tilgiver sin brors drabsmand.

- Hvis du virkelig er ked af det, så tilgiver jeg dig, siger han.

- Jeg har ikke tænkt mig at sige, at jeg håber, du rådner op og dør ligesom min bror. Jeg ønsker det bedste for dig. Jeg vil ikke sige det her foran min familie, men jeg ønsker ikke engang, du skal i fængsel, siger han ifølge CNN.

Amber Guyger blev tirsdag dømt skyldig for drabet på sin overbo Botham Jean. Onsdag modtog hun sin straf i den amerikanske by Dallas.

Den tidligere betjent dræbte sin 26-årige overbo i september sidste år.

Hun troede angiveligt, at hun var gået ind i sin egen lejlighed, da hun kom hjem fra en mere end 13 timer lang vagt. I virkeligheden var hun dog gået ind i Botham Jeans lejlighed, der ligger en etage lige ovenover Guygers.

Han sad i sin sofa og spiste is og så tv, da Guyger kom ind i lejligheden og skød ham. Det forklarede anklager Jason Fine i sin afsluttende bemærkning under retssagen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Guyger har sagt, at hun troede, at han var en tyv, og at hun var i livsfare.

Sagen har vakt opsigt i USA, fordi Guyger er en hvid betjent, og offeret var sort. Det er dermed en af en række sager, hvor hvide politibetjente har skudt og dræbt ubevæbnede sorte.

Sagen adskiller sig dog samtidig fra andre, da Guyger ikke var i tjeneste.