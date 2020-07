Skudsåret flygtede ind i hestefold

Ti meters blodspor: 25-årig mand i dødskamp ved ridesportsted, hvor både travfolk og politi kæmpede for hans liv

Blodspor ved Travbanen afslører, at en 25-årig kæmpede for sit liv, før han ved 19-tiden onsdag aften sank sammen få meter fra indgangen til trav- og galopbanen, dødeligt såret af skud.

Torsdag eftermiddag er der stadig tydelige blodspor på parkeringspladsen ved Jysk Væddeløbsbane, som det populære ridested hedder.

- Det ser ud til, at han har slæbt sig omkring ti meter hen og siddet under et træ, hvorefter han er faldet baglæns ind i en hestefold, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Her ilede adskillige mennesker torsdag aften, hvor skyderiet fandt sted, til for at hjælpe manden.

Ifølge Anna Nilsson, som er chauffør på en hestetransport, blev han trukket ind i selve hestefolden, hvor han fik førstehjælp.

Anna Nilsson ankom til stedet ganske kort efter, at manden var blevet skudt, for at læsse en hest af, og øjenvidnet så, hvordan en masse personer sad omkring ham i hestefolden.

Da var der ifølge Anna Nilsson endnu ikke en ambulance på stedet, hvor det pludselig væltede ind med politi.

Betjente forsøgte ifølge Østjyllands Politi også at redde den 25-årige mands liv, men forgæves. Han døde i ambulancen på vej til hospitalet.

Et par venner til den afdøde har torsdag været forbi gerningsstedet, som er ét af to i Aarhus, hvor der på kun ni timer er blevet slået to mænd ihjel.

Natten til torsdag blev en 42-årig mand dræbt på Lenesvej. Han blev stukket ihjel. To andre mænd blev også såret under episoden. Den ene, en 23-årig, kritisk.

Ifølge politiet hænger de to episoder efter alt at dømme ikke sammen. Fælles for dem er dog, at der ifølge politiet er tale om opgør i det kriminelle miljø.