Skudt og liget støbt ned under terrassen: Her er rettens afgørelse

Retten i Helsingør, Ekstra Bladet: Den 50-årige Henrik Verdun Hansen er netop fundet skyldig i drabet på den 52-årige Lars Halvor Hermansen, der blev skudt med et haglgevær ved 16-tiden 18. september 2018 på landejendommen Løgelandsvej 27 i Helsinge, hvor Henrik Verdun Hansen boede til leje i et hus.

Lars Halvor Hermansen var sporløst forsvundet i 41 dage, før hans lig blev fundet 28. oktober 2018 støbt ned under terrassen, hvor Henrik Verdun Hansen havde anlagt en bål og grillplads oven på graven.

Retten i Helsingør har ellers lukket i 14 dage grundet corona-situationen, men retten besluttede alligevel at gennemføre den sidste del af nævningesagen fredag, hvor skyldspørgsmålet og derefter strafudmålingen skal afgøres.

Retsformand Mette Frimodt Hansen oplyste ved afsigelsen af skyldkendelsen, at det var et enigt nævningeting, der fandt Henrik Verdun Hansen skyldig i drab.

- Det er ubetænkeligt at tilsidesætte tiltales forklaring om, at der var tale om et uheld, sagde dommeren.

Imens sad Henrik Verdun Hansen og rystede let på hovedet.

Han er også fundet skyldig i usømmelig omgang med lig, som han havde erkendt, våbenbesiddelse og besiddelse af ikke under syv kilo amfetamin til videresalg.

Kræver skærpet straf

Anklager Margit Wegge og forsvarer Michael Juul Eriksen procederer herefter om, hvilken straf Henrik Verdun Hansen skal have. Anklagemyndigheden lægger op til, at straffen skal forhøjes ud over det normale, fordi der er tale om særdeles skærpende omstændigheder.

Da retssagen blev indledt 17. februar erkendte Henrik Verdun Hansen, at han skød Lars Halvor Hermansen, men at jagtgeværet gik af ved et uheld. Han erkendte også, at han skaffede sig af med liget ved at rulle det ind i dugen fra et havebassin og grave det ned under terrassen. Herefter støbte han et tykt lag beton ovenpå og anlagde en ny bålplads oven på liget.

Retssagen har afsløret, at Lars Halvor Hermansen var involveret i amfetaminhandel og at Henrik Verdun Hansen skyldte Lars Halvor Hermansen 30.000 kr. i narkogæld og havde også fået en 'dummebøde' på 70.000 kr., fordi han ikke længere ville dyrke skunk for Lars Halvor Hermansen på ejendommen i Helsinge. Her fandt politiet efter drabet nogle hamp-planter og varmelamper.

Lars Halvor Hermansen kom på besøg på gården om eftermiddagen 18. september 2018, og ifølge Henrik Verdun Hansen beskyldte han pludseligt ham for at have fjernet en 'vigtig' taske, som formentlig indeholdt amfetamin.

Pludselig stod Lars Halvor Hermansen - ifølge Henrik Verdun Hansens forklaring, som retten altså forkastede - med det jagtgevær i hånden, som Henrik Verdun Hansen ellers opbevarede for ham i gårdens lade.

Henrik Verdun Hansen forklarede, at han blev truet, og ville tage jagtgeværet fra Lars Halvor Hermansen. Men han snublede over en stige, da han trådte et skridt tilbage, og geværet gik af.

Lars Halvor Hermansen blev ramt i højre side af halsen ved kæben, og også rygmarven blev beskadiget af haglene.

Retten skriver i skyldkendelsen, at Henrik Verdun Hansens forklaring om et vådeskud, 'har fremstået konstrueret og utroværdig'.

Politiet fandt jagtgeværet skjult på ejendommen i Helsinge. Henrik Verdun Hansens dna og fingeraftryk sad på våbnet, men der var ikke finger- eller håndaftryk eller dna fra Lars Halvor Hermansen.

Anklager Margit Wegges teori under sagen var, at Henrik Verdun Hansen ville tilegne sig en taske med amfetamin, som tilhørte Lars Halvor Hermansen. Under retssagen kom det frem, at Lars Halvor Hermansen om eftermiddagen på drabsdagen ringede til sin søn og fortalte, at han manglede syv kilo amfetamin, som han havde opbevaret hos Henrik Verdun Hansen.

Dommen afsiges senere i dag.

Liget var rullet ind i en bassin-dug fra et tømt havebassin, før det blev sænket i jorden og dækket med først jord og cirka 10 centimeter beton. Foto: Anthon Unger

