Skudt på Strandvejen: Nu begraves drabsoffer

Seks dage efter en 20-årig mand blev skudt og dræbt ved en rasteplads på Rungsted Strandvej, tager hans familie og venner fredag afsked med ham.

Det sker på den muslimske gravplads i Brøndby fra omkring klokken 15.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er politiet til stede med både civilt og uniformeret politi.

- Vi er opmærksomme på begravelsen og har ikke yderligere kommentarer, oplyser Københavns Vestegns Politi.

På invitationen fremgår det, at der først var begravelsesbøn i Al-Hidayah-moskéen på Nørrebro i København straks efter fredagsbønnen, hvorefter begravelsesfølget kørte til Brøndby, hvor mange mennesker var samlet for at tage afsked.

Foto: Kenneth Meyer

Efterfølgende er der kondolence for mænd i Nivå og for kvinder i Hørsholm.

Politiet mener, at drabet bunder i et opgør mellem to kriminelle grupperinger. Også fire yngre mænd blev forsøgt dræbt ved sammenstødet.

– Vi har en person, der er dræbt af skud. Vi har en anden person, som også er ramt af skud. Og så har vi et tegn på, at en enkelt person skulle være udsat for knivstik. Plus at vi også ser, at nogle af de tilskadekomne har andre skader som efter påkørsler fra biler, beskrev chefpolitiinspektør Magnus Andresen fra Nordsjællands Politi dramaet ved et pressemøde. Han ønskede ikke at svare på, om der er blevet skudt fra begge fraktioner.

To mænd sidder varetægtsfængslet i sagen p.t. De er begge sigtet for drabet, men kun den ene er fængslet på drabssigtelsen, mens den anden er fængslet på ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. Yderligere tre fik deres anholdelse opretholdt, men de blev løsladt torsdag.

Foto: Kenneth Meyer

Låget blev taget af kisten inde på begravelsespladsen. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Kort efter klokken 15.30 var de ved at dække graven til. Foto: Kenneth Meyer

