Skuespiller anholdt og sigtet for mord på sin kone

En svensk skuespiller i 50-års alderen, der har medvirket i en lang række action-film, der skildrer kriminalitet i den svenske underverden, sidder nu fængslet i Stockholm sigtet for mord på sin 28-årige kone. Han har overfor politiet erkendt, at det er ham, der har slået sin kone ihjel, men han nægter sigtelsen for mord.

Det skriver flere svenske medier heriblandt Expressen, Aftonbladet og Nyheter24

Skuespilleren har i sin lange karriere ifølge Aftonbladet blandt andet spillet overfor store svenske skuespillere som Mikael Persbrandt, Alexander Skarsgård, Samuel Fröler, Kjell Bergqvist, Stefan Sauk samt Sofia Helin, som de fleste i Danmark kender for hendes rolle som Saga i den populære tv-serie 'Broen'. Den anholdte skuespiller har også spillet overfor den danske skuespiller Mads Mikkelsen.

Skuespilleren blev, ifølge SVT, anholdt i løbet af natten til mandag, efter at SOS Alarm søndag aften ved 23-tiden fik en anmeldelse omkring mishandling i et hus i forstaden Kista nord for Stockholm. Politiet har også på sin hjemmeside skrevet, at der indkom en alarm omkring et hjertestop. Da politiet kom frem til huset kunne man dog straks konstatere, at der angiveligt var tale om et mord.

- Der har været tale om en grov voldshandling, og vi har rubriceret det som mord, konstaterede politi-lederen Per Gerdin. Ifølge politiet har gerningsmanden forsøgt at genoplive kvinden. Dog forgæves.

Politiet arbejdede på højtryk i huset i forstaden Kista nord for Stockholm, hvor skuespilleren i 50-års alderen blev anholdt og sigtet for mord på sin kone. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Ifølge Aftonbladet havde kvinden været udsat for grov vold mod sin hals.

Den mandlige skuespiller i 50-års alderen indledte sin karriere som skuespiller i 1990' erne. Han blev ofte brugt i diverse film med fokus på underverdenen og kriminalitet, men har også arbejdet bag kameraet.

Ifølge anklageren Malin Kühn, der leder efterforskningen, har manden tidligere haft problemer i sit samliv med sin noget yngre kone. Og gennem den sidste tid har han haft det dårligt.

- Mit indtryk er, at han har haft det dårligt. Det er en tragisk historie for samtlige indblandede, som det ofte er, fortæller Malin Kühn.

Ifølge Kühn var parrets fælles barn i øvrigt tilstede i huset, da det mistænkte mord blev begået. Men ingen var vidne til selve hændelsen. Der er heller ikke endnu fastslået en dødsårsag. Malin Kühn ønsker ikke at gå i detaljer omkring, hvilken slags vold, der er brugt i forbindelsen med den 28-årige kvindes død.

Kvinden skal i øvrigt obduceres i dag.