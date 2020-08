Skuespiller i sorg: Nu begraves dræbt svigersøn

Familie og venner siger i dag et sidste farvel til den 27-årige Darko Petrovic, som på brutal vis blev dræbt i sidste uge.

Lidt over 200 er mødt op til begravelsen med favnen fuld af blomster. Alle er klædt i sort og få har masker på.

Den unge familiefar blev myrdet, da han fredag 21. august sad i sin bil på parkeringspladsen foran hjemmet i Søborg. Kort før klokken 19 skød mørkklædte personer ind gennem en af de bageste sideruder i Darko Petrovics køretøj og efterlod manden hårdt såret.

Den nu dræbte dannede par med datteren til den dansk-serbiske skuespiller Slavko Labovic og var for seks måneder siden blevet far til en lille dreng.

Skuespilleren, familie og venner til den 27-årige mand samledes i dag kl. 13 i Den Serbiske Ortodokse Kirke i København for at afholde begravelsesceremonien.

Her vil præsten efter de Serbiske Ortodokse traditioner bede og synge for den dræbte og den efterladte familie.

Blodtørstige kujoner

Slavko Labovic åbnede natten til torsdag op om svigersønnens død i et opslag på facebook.

'Med en umålelig smerte i hjertet og en afgrundsdyb sorg i min sjæl er jeg nødsaget til at offentliggøre, at min elskede svigersøn, som for et halvt år siden gjorde mig lykkelig ved at gøre mig til morfar, på tragisk vis er blevet dræbt i fredags.'

Skuespilleren kalder i opslaget de endnu ukendte gerningsmænd for blodtørstige.

'Uretfærdigt og ufortjent blev han af blodtørstige og kujonagtige gerningsmænd slået ihjel foran sit hjem,' står der videre.

Slavko Labović er blandt andet kendt fra filmene 'Pusher', hvor han spillede den skaldede håndlanger Radovan, og 'I Kina spiser de hunde'. Han har også været formand for en serbisk forening i Danmark og er aktiv debattør på sociale medier vedrørende politiske forhold, blandt andet i Montenegro.

Den 27-årige blev dræbt i det politiet har betegnet som en målrettet handling.

Drabet er endnu uopklaret, ligesom motivet for den brutale likvidering endnu ikke står klart.

I efterforskningen indgår blandt andet en hvid Mercedes, som blev set ved gerningsstedet og senere fundet udbrændt i Lyngby tre timer og 40 minutter efter drabet.

Bilen blev allerede i foråret stjålet fra en jysk bilforhandler og havde stjålne, svenske plader på under gerningen.