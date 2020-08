Skuespiller melder ud om drab på svigersøn

Den dansk-serbiske skuespiller Slavko Labovic, kendt fra blandt andet Pusher-filmene, har meldt offentligt ud om nedskydningen af og drabet på svigersønnen, den 27-årige Darko Petrovic.

Han har i nat skrevet i et åbent opslag på Facebook:

- Med en umålelig smerte i hjertet og en afgrundsdyb sorg i min sjæl, er jeg nødsaget til at offentliggøre, at min elskede svigersøn, som for et halvt år siden gjorde mig lykkelig ved at gøre mig til morfar, på tragisk vis er blevet dræbt i fredags.

Skuespilleren kalder i opslaget de endnu ukendte gerningsmænd for blodtrørstige.

- Uretfærdigt og ufortjent blev han af blodtørstige og kujonagtige gerningsmænd slået ihjel foran sit hjem, står der videre.

Han beskriver, hvilket tab, det er for den nærmeste familie.

- En ung hustru mistede sin mand, hans søster sin eneste bror, og hans lille, nyfødte søn sin far. Et ungt og lykkeligt ægtepar fik ødelagt alle deres planer for livet, skriver skuespilleren.

Darko Petrovic blev myrdet i Søborg fredag kort efter klokken 19, da mørkklædte personer skød ind gennem en af de bageste sideruder i hans personkøretøj. De kørte fra stedet i en hvid Mercedes med svenske nummerplader. Bilen blev fundet udbrændt i Lyngby sent fredag aften.

Drabet er endnu uopklaret, men efterforskes på højtryk af Københavns Vestegns Politi.

Svigerfaderen meddeler også i opslaget, at Darko Petrovic skal begraves på lørdag kl 13.