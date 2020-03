Skulle grave ud til ny terrasse: Dansker finder menneske-kranie i baghaven

En borger i Hvidovre gjorde lørdag et opsigtsvækkende fund i haven

En weekend i corona-isolation tog lørdag en uventet drejning for en haveejer fra Hvidovre.

På internetforummet Reddit har en dansk bruger lagt en række billeder op af et menneskekranie, der pludselig dukkede op i forbindelse med udgravningen til en terrasse i baghaven.

Københavns Vestegns Politi blev med det samme tilkaldt, og flere betjente dukkede op og tog kraniet med til Retsmedicinsk Afdeling.

Det bekræfter Ole Nielsen, der er efterforskningsleder ved Københavns Vestegns Politis afdeling for personfarlig kriminalitet.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at politiet ikke 'for nuværende' vurderer, at der ligger en kriminel handling bag.

- Det, der nu er interessant for os, er hvad undersøgelserne på Retsmedicinsk Afdeling kan vise om, hvor lang tid, det har ligget der, om det er en mand eller en kvinde og hvordan det er havnet der. Derfra kan vi vurdere, om det er noget, vi går videre med, siger Ole Nielsen.

Han fortæller desuden, at fundet er gjort i en baghave i umiddelbar nærhed af Risbjerg Kirkegård i Hvidovre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra danskeren, der gjorde det makabre fund i sin baghave, men det er endnu ikke lykkedes.